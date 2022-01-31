Hendek katliamı davası: Yakınlarını kaybedenler mahkemeden 'olası kasttan' ceza istedi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutamayarak, mahkemeden “olası kastla insan öldürme” kapsamında hüküm kurmasını istedi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yargılamanın yedinci duruşmasında, kimlik tespitlerinin ardından, müştekilere, Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı diyecekleri olup olmadığı soruldu.

Patlamada kardeşini kaybeden Rabia Aygün ve Merve Nur Yılmaz, patlamanın olduğu günden bu yana yaşadıklarını anlattı. Aygün ve Yılmaz, sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan değil, “olası kastla insan öldürme” suçu kapsamında ceza almalarını istediklerini söyledi.

"Kardeşimi kaybettim ben de yaşamıyorum"

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, kardeşini kaybeden kendisi de aynı patlamada yaralanan Rabia Aygün, şunları söyledi:

"Patlamanın olduğu gün bize 'Korkmayın' dediler. Korkmamak mümkün değildi. Kıyamet koptu sandım. Benim kardeşim 26 yaşındaydı hakkıyla işini yapardı. Onunla vedalaşamadım. O öldü ama ben de yaşamıyorum. Kardeşimin parçalanmış olduğuna inanmak istemiyorum. Eksiklikler, yapılmayanlar var ki bu iş bu kadar büyüdü. Herkes elini vicdanına koysun. Hükmünüzü de ona göre verin. Burada kasıtla insan öldürülmüştür.

"Ben annemi 1,5 yıldır kardeşimin canının yanmadığına ikna etmeye çalışıyorum"

Patlamada yakınını kaybedenlerden Merve Nur Yılmaz ise “1,5 yıldır DNA’dan bana verilen parçanın kardeşime ait olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorum. Ben annemi 1,5 yıldır kardeşimin canının yanmadığına ikna etmeye çalışıyorum. Olası kastla suçun işlendiğine karar verin. Sanıkların sabotaj iddiasına inanmıyorum. Siz inansanız bile benim gözümde aklanamayacaklar" dedi.

Patlamada yaralanan Aysel Algül de "Ben patlamada sağ elimden yaralandım. 18 aydır hastanelerde tedavim için mücadele ediyorum. Bugüne kadar hiç kimse bana derdimi sormadı. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

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