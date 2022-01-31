Hendek Davası | Karar duruşması öncesi avukat Can Atalay: Türkiye'de en ucuz maliyet kalemi işçi canı

Hendek Davası'nın bugün görülen karar duruşması öncesi, Avukat Can Atalay ve patlamada yakınlarını kaybeden aileler açıklama yaptı. Açıklamada Can Atalay Türkiye'de işçi canının en ucuz maliyet kalemi olarak görüldüğünü ifade ederek "Göz göre göre gelen bir cinayet. Olası kasttan aşağısı olamaz. Bir sanık düşünün, geçtiğimiz hafta tüm işçileri aradı, parayla satın almaya kalktı." iddiasında bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin davanın 7. duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün sabah 10.00'da başladı. Duruşma öncesi patlamada yakınlarını kaybedenler ve avukatları açıklama yaptı.

"Tüm işçileri aradı, parayla satın almaya kalktı"

Avukat Can Atalay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de en ucuz maliyet kalemi işçi canı. Göz göre göre gelen bir cinayet. Olası kasttan aşağısı olamaz. Bir sanık düşünün, geçtiğimiz hafta tüm işçileri aradı, parayla satın almaya kalktı."