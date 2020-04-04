Hemşirelerden ‘ekipmanlarımız yetersiz’ çağrısı!

Sözcü'den Hahip Atam'ın haberine göre açıklamada, “Normal koşullarda bile Aile Sağlığı Merkezlerinde olması gereken ve Aile Hekimlerine verilen ödenekle temin edilen eldiven, maske ve dezenfektan gibi malzemelerin olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız” denildi.

"Sadece doktorlara"

"Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından dağıtılan ekipmanların kısıtlı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Ekipmanlar kendilerine zaten ödenek yapıldığı halde ‘sadece doktorlara’ denilerek dağıtılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"Birçok arkadaşımız tanı konuldu"

Hemşire ve ebelerden koruyucu malzemeleri kendi imkanları ile karşılaması beklendiği ifade edilen açıklamada, “Hastalarla ilk teması gerçekleştiren birçok arkadaşımız Covid-19 tanısı almıştı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesinde aktif rol oynayan, hastayla birebir temas halinde olan Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hemşire, ebe ve ATT’lerin yok sayılıyor olması kabul edilemez” denildi. Malzemeleri kimin temin edeceği konusunda açık bilgilendirme olmadığı belirtilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamsı yapması istendi:

"Halk Sağlığı Müdürlüğü, ‘Pandemi’ ile mücadelesinde en etkin iş gücünü gözden çıkararak hem çalışan hem toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır. Covid-19 salgın hastalıkla dünyaya örnek olacak biçimde mücadele eden sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca‘dan bu ekipmanların kim tarafından ve ne şekilde temin edilmesi gerektiği konusunda açık ve net bilgilendirme beklentisi içerisindeyiz."

"Bizim işten kaçmak gibi bir derdimiz yok"

Yaşanan sorunlarla ilgili Söcü'ye konuşan Yasemin Çelik, yaşanan eksikliklere değinerek “Biz işimizi yapmak istiyoruz canı gönülden çalışmak istiyoruz. Çoğu Aile Sağlık merkezlerinde ekipman yetersiz bazılarında hiç yok. Bizim işten kaçmak gibi bir derdimiz yok. Bu işi yapmak için eğitim aldık fakat biz sağlıklı olmalıyız ki insanlara sağlık dağıtabilelim. Bizim çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"720 lira ödeyerek kendi malzemesini aldı"

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen yerlere üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyen Çelik, “İstanbul'da bir arkadaşımız 720 lira ödeyerek kendi malzemesini satın aldı. Buna imkanı olmayanlar ne yapacak?” diye sordu.

İtalya'da ve dünyanın birçok yerinde Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen mesleklerden olan sağlık personelleri arasında hemşire ve ebelerin yüzde 50 orana sahip olduğunu söyleyen Çelik, doktorların yüzde 20, diğer personellerin oranının ise yüzde 30 olduğunu belirtti.

İstanbul'da 60 hemşire pozitif iddiası

Türkiye'de Koronavirüs testleri pozitif çıkan 600 sağlık personelinin de büyük bölümünü hemşirelerin oluşturduğunu düşündüğünü söyleyen Yasemin Çelik, İstanbul'da Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu doktor vakası 30 iken hemşirelerin sayısının 60 olduğu iddiasında bulundu.