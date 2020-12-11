Hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşini, ağabeyini, babasını ve annesini Koronavirüs nedeniyle kaybetti

Diyarbakır'da görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşini, ağabeyini, anne ve babasını Koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kendisi de hastalığa yakalanan Çalışkan, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, Koronavirüs'e yenik düştü. 23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı Koronavirüs'ü atlatamadı.

Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı Koronavirüs'ü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu. (DHA)