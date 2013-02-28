Hemoroid ilacına yüzde 86 zam geldi

500 mg ve içerisinde 60 tablet bulunan Daflon, hemoroid hastaları için muadili olmayan bir ilaç. Yani bunun yerine fiyatı daha ucuz olan başka bir ilacı almak mümkün değil. Şubat başı itibariyle eczanelerde tükenen ilacın, fiyatının 12 lira 96 kuruştan, 24 lira 11 kuruşa yükselmesinin ardından depolarca piyasaya sunulması hem eczanelerin hem de vatandaşların tepkisine neden oldu.



hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, ilaç fiyatlarında son yıllarda yaşanan yüksek oranlı düşüşlere karşın Daflon'daki yüzde 86'lık artışın ise bu ilacın fiyatını belirleyen referans ülkedeki artıştan kaynaklandığı öğrenildi. Türkiye'de satılan ilaçların fiyatları belirlenirken her yıl Bakanlar Kurulu'nca belirlenen 'referans ülke' fiyatları baz alınıyor. 2013 yılı için Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İspanya referans ülke olarak kabul edilirken, Daflon'un İspanya'daki fiyat artışı nedeniyle Türkiye'de de fiyatının arttığı öğrenildi. sağlık bakanlığı yetkilileri, bu değişimin normal olduğunu, kimi ilaçlarda referans ülkelerde fiyat indirimi olduğunda Türkiye'ye de indirim olarak yansıması gibi fiyat artışlarının da bu ilaçta olduğu yukarı yönlü yansıdığını söylediler.

'Vatandaşı nasıl etkileyecek?'

Vatandaş, herhangi bir sağlık güvencesine bağlı olmaksızın ilacı doğrudan eczaneden alması durumunda 12 lira 96 kuruş yerine 24 lira 11 kuruş ödeyecek. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bu ilacı alırsa yine katılım payında yüzde 86'lık bir artış olacak. Şöyle ki; SGK, bu ilacı 9 lira 33 kuruştan alıyordu. Referans ülke fiyatının değişmesi nedeniyle SGK'nin da alım fiyatı yüzde 86 artışla 17 lira 36 kuruşa yükseldi. Yani SGK kapsamında bu ilacı alan bir çalışan, yüzde 20 katılım payı ödediğinden, bu ilaç için 1.9 lira katılım payı yerine; yaklaşık 3.5 lira katılım payı ödeyecek.



SGK kapsamındaki bir emekli ise yüzde 10 katılım payı ödediğinden yeni durumda 93 kuruş yerine yaklaşık 1 lira 74 kuruş katılım payı ödemesi gerekecek.

'Tebliğ'e dayanıyor'

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 2. maddesine göre;



cc) Referans fiyat: Referans ülkelerde ve/veya imal ve/veya ithal edildiği ülkelerde ruhsatlı ve piyasada satışı olan referans ürünün, fiyat beyan formunda beyan edilen iskonto hariç en düşük depocuya satış fiyatını,çç) Referans fiyat değişikliği: Referans ülkelerde beşeri ilaçların fiyatlarında meydana gelen düşüşleri (bütçe dengesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iskonto uygulamaları sonucunda meydana gelebilecek geçici fiyat değişiklikleri ile ihalelerde oluşacak fiyatlar, ürün sınıflandırmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirme uygulamaları hariç)



dd) Referans ülkeler: Bakanlar Kurulu'nun 2007/12325 sayılı Kararına istinaden AB üyeleri arasından her yıl Bakanlıkça belirlenecek en az beş en çok on ülkeyi ifade ediyor.