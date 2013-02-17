Hemingwayler'de intihar genetikmiş...

Ernest Hemingway’in oyuncu torunu Mariel Hemingway, ailesinde intiharın genetik olduğunu söyledi.



Hemingway soyadının hem sefasını bol bol süren, hem de cefasını çeken bir isim Mariel. Woody Allen’in Manhattan filmiyle Oscar’a da aday gösterilmiş bir oyuncu olan Mariel Hemingway, bu yıl Sundance Festivali’nde görücüye çıkan Running From Crazy belgeseline imza attı.

Belgeselde aile sırlarını ortaya döken Hemingway, 52 yaşında silahla intihar eden büyükbabası Ernest’in alkolizm ve depresyonunun aileyi kuşaklar boyunca etkisi altına aldığını söylüyor. Ernest’in babası ve iki kardeşi de kendisi gibi intihar etmişti. 15 yıl önce de, ünlü yazarın ölüm yıldönümünde torunu Mariel’in ablası Margaux aşırı dozda barbitürat alarak canına kıydı. 42 yaşındaydı ve geride hiçbir not bırakmamıştı.

Genç kadın LSD ve uyuşturucu bağımlığının yanı sıra 15 yaşında içkiye başlamıştı ve beslenme hastalığı bulimyadan mustaripti. 16 yaşında New York’a taşınan Margaux kısa sürede ABD’nin en ünlü modellerinden biri oldu. “Bir milyon dolarlık kontrat imzalayan ilk model” unvanı da ona aitti. Vogue ve Time gibi dergilerin kapağını sık sık süslemekle kalmadı, sinemada da şansını denedi.

Mariel’in “Muffet” olarak da bilinen diğer ablası Joan ise hayatta. Ancak devamlı gözlem altında bulundurulması gereken ciddi bir bipolar hastası. Fransa’da eğitim gören yetenekli bir sanatçı olmasına rağmen kışın çırılçıplak sokaklarda dolaşırken yakalanacak kadar rahatsız...



Cinsel taciz damga vurdu



51 yaşındaki Mariel Hemingway de hayatı boyunca depresyondan yakasını kurtaramadığını, hatta iki çocuğu olmasına rağmen zaman zaman intiharı düşünmüş olduğunu itiraf ediyor.

Hemingway Kardeşler’in babaları Jack, efsanevi yazarın tek oğlu. Dört karısının ilki Hadley Richardson’dan olan oğlunu okula göndermeyip evde kendisi eğitmiş ünlü yazar. Ayrıca 13 yaşından itibaren de kendi eliyle genelevlere götürmüş.

2000 yılında kalp rahatsızlığından ölen yazar, balıkçı ve çevre korumacı Jack de karısı Byra gibi alkolikti. Daha da kötüsü, babasının ablalarına cinsel tacizde bulunduğunu düşünen Mariel, kendi kurtuluşunu da annesi Byra’nın kanser olmasına bağlıyor. Annesi hastalanınca 11 yaşından itibaren onunla yatmaya başlamış ve 17’sinde evi terk etmiş.



Kızları da annelerinin izinde



Oscar’a aday gösterilmiş bir oyuncu olan Mariel Hemingway’in iki kızı da annelerinin soyadını kullanıyor. 25 yaşındaki Dree model, 23 yaşındaki Langley ise sanatçı. “Kızlarım aptal değil, tabii ki Hemingway soyadının hem lanet hem de armağan olduğunun farkındalar” diyor Mariel...