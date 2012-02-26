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Yaşam

Hemingway'in evi satışa çıkarıldı

Hemingway'in evi satışta evi için 525 bin dolar fiyat biçildi.

26 Şubat 2012 14:17

 

T24 - Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in çocukluğunu geçirdiği ev satışa çıkarılıyor.
 
Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in liseden mezun olana kadar yaşadığı Chicago Oak Park'taki üç katlı, mavi boyalı ev, satışa çıkarılıyor. Eve, 525 bin dolar fiyat biçildi.

Oak Park Ernest Hemingway Vakfı, bazı kısımları yazarın annesi Grace Hemingway tarafından tasarlanan evi kültür merkezi yapmak için 2001'de satın almış, ancak gerekli mali kaynağı bulamamıştı.

1899 yılında doğan Hemingway, "İhtiyar Balıkçı ve Deniz", "Çanlar Kimin İçin Çalıyor", "Silahlara Veda", "Kilimanjaro'nun Karları" ve "Öğleden Sonra Ölü" gibi eserleriyle Amerikan edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri kabul ediliyor. 1953'te Pulitzer Ödülünü, 1954'te ise Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Hemingway, 1961 yılında kendini av tüfeği ile vurarak yaşamına son verdi.

 

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Hemingwayin evi

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