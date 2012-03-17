Hem yüz hem de kol nakillerinde sevindiren gelişme

T24 - Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ile çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır'a uygulanan yoğun fizik tedavi sonunda Acar yüz kaslarını, Kavdır ise parmaklarını hareket ettirmeye başladı.



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 21 Ocak'ta gerçekleştirilen ameliyatın üzerinden iki aya yakın süre geçerken, yüz nakli yapılan 19 yaşındaki Uğur Acar ve çift kol nakli yapılan 34 yaşındaki Atilla Kavdır'ın fizik tedavi süreçleri devam ediyor.

Her iki hasta da AÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi fizyoterapistleri tarafından haftanın 5 günü sabah ve öğleden sonra iki seansta uygulanan fizik tedaviye olumlu yanıt veriyor.

Yüz nakilli Acar'ın yüz ve mimik egzersizleri sonucunda alın bölgesindeki kasları çalıştırabildiği ve bu nedenle alın çizgilerinin ortaya çıktığı belirtildi. Uğur Acar'ın yüzündeki mimik kaslarının ilerleyen günlerde gelişmesinin hızlanacağı aktarıldı.

Çift kol nakilli Kavdır'ın ise rutin fizik tedavinin yanında aralıklarla uygulanan elektrik tedavisi sayesinde eklem hareketlerini yapabildiği kaydedildi. Ameliyat sonrası kollarda oluşan yaraların iyileştiği ve ödemlerin azaldığı belirtilirken, özellikle sağ kolda hareketliliğin gözle görülür oranda arttığı vurgulandı.

Kavdır'ın kol ve parmaklarını rahatlıkla hareket ettirebilecek durumda olmasına rağmen, iyileşme sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hem doktorların hem de fizyoterapistlerin sınırlı hareketleri yapmasına izin verdiği belirtildi.