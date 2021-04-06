22 yaşındaki kadını öldüren sanık, mahkemede aileye başsağlığı diledi!

Manisa’da çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıkan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş’ı pompalı tüfekle öldüren Yusuf Akbulut ikinci kez hakim karşısına çıktı. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Akbulut’un “Çok pişmanım, acılı aileye başsağlığı diliyorum” sözleri Kocabaş ailesini üzdü. Baba Eyüp Kocabaş, “Başsağlığı dilemesi bizi daha da üzdü. Bir insanın evladını öldürüp sonra başsağlığı dilemek kadar acı bir şey yok” dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, 28 Mayıs 2020 sabahı işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, sokakta arkasından seslenen Yusuf Akbulut tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Dava 27 Nisan'a ertelendi

Yusuf Akbulut hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Manisa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Gülnur Kocabaş’ın babası Eyüp Kocabaş, kız kardeşi Neşe Kocabaş ve kadın derneklerinin temsilcileri hazır bulunurken, sanık Yusuf Akbulut ise duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada öldürülen Gülnur Kocabaş’ın iş yerindeki iki arkadaşı ve komşusu tanık olarak dinlendi. Sanık Yusuf Akbulut ise “Pişmanım, acılı aileye başsağlığı diliyorum. Çok pişmanım” dedi. Dava, diğer tanıkların da dinlenebilmesi için dava 27 Nisan’a ertelendi.

“Tüm savunması indirim almak üzerine"

Duruşmanın ardından, Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve kız kardeşi Neşe Kocabaş, adliye önünde açıklama yaptı. Sanığın, indirim alabilmek için yalan söylediğini dile getiren baba Eyüp Kocabaş, sanık Yusuf Akbulut’un kendisine başsağlığı dilemesine çok üzüldüğünü anlattı. Kocabaş, “Olayı tamamen planladığı halde şu andaki tüm savunması indirim almak üzerinedir. Kanunlarımızdaki indirim boşlukları, tahrik boşlukları sanığın işini kolaylaştırıyor. Planlı olarak cinayeti işlediği belli olduğu halde başsağlığı dileyebilecek kadar kendini küçültmüştür. Bize başsağlığı dilemesi bizi daha da üzdü. Bir insanın evladını öldürüp sonra başsağlığı dilemek kadar acı bir şey yok.Benim çocuğum artık nefes almıyor ama o hala yaşayabiliyor. İndirim alabilmek için de her türlü iftirayı atabiliyor, konuşabiliyor. Ama karşısında ‘sen yalan söylüyorsun’ diyebilecek bir Gülnur yok” dedi.

"Hâlâ ona iftira atmaya, yalan söylemeye devam ediyor"

Sanık Yusuf Akbulut’un ifadelerine tepki gösteren kız kardeş Neşe Kocabaş da “Kazayla vurduğunu söylüyor, Gülnur’un hakaret ettiğini söylüyor. Zaten ona fırsat bile vermemiş, direk gelir gelmez vurmuş. Hala ona iftira atmaya, yalan söylemeye devam ediyor. Uyanamadığım için kendimi suçluyorum. Bir şey olmasın diye hep ben götürdüm. Hala yalan söyleyip kardeşimi yattığı yerde rahatsız ediyor. Bari orada huzurlu bıraksın” ifadelerini kullandı. (İHA)

