Hem hamile hem bakire!

T24- .Aydın’da oturan anne N.T, 14 yaşındaki kızı E.T’yi karnının şişmesi nedeniyle özel bir hastaneye götürdü. Doktorun yaptığı kontrolde E.T’nin 5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.



Doktorun muayenesinde, E.T’nin bakire olduğu da belirlendi.Bunun üzerine anne N.T. durumu eşi S.T’ye anlattı. Aile, olayı jandarmaya ve savcılığa bildirdi.



Baba S.T’nin savcıya verdiği bilgide, yaklaşık 5 ay önce eşiyle ilişkiye girdikten sonra spermini sildiği bezi banyoya attığını, kızının da banyoda bu bezi yanlışlıkla kullanarak hamile kalmış olabileceğini söylediği öğrenildi.