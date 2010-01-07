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Yaşam

Hem hamile hem bakire!

Aydın’da karnı şişince annesi tarafından hastaneye götürülen kızın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

07 Ocak 2010 02:00

 T24-.Aydın’da oturan anne N.T, 14 yaşındaki kızı E.T’yi karnının şişmesi nedeniyle özel bir hastaneye götürdü. Doktorun yaptığı kontrolde E.T’nin 5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

Doktorun muayenesinde, E.T’nin bakire olduğu da belirlendi.Bunun üzerine anne N.T. durumu eşi S.T’ye anlattı. Aile, olayı jandarmaya ve savcılığa bildirdi.

Baba S.T’nin savcıya verdiği bilgide, yaklaşık 5 ay önce eşiyle ilişkiye girdikten sonra spermini sildiği bezi banyoya attığını, kızının da banyoda bu bezi yanlışlıkla kullanarak hamile kalmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

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