T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Hem adil, hem çevre dostu akıllı telefon

FairPhone’un amacı, telefondaki hammaddelerin, insan onuruna yakışır çalışma koşullarıyla elde edilmesi, ürünün çevre dostu olması ve sürdürülebilir malzemelerin kullanılması

21 Şubat 2013 12:27

Hollandalı FairPhone adlı şirket, kullanılan malzemeden çalışanların koşullarına kadar A’dan Z’ye “adil” ve “çevre dostu” bir akıllı cep telefonunun üretimine başladı. FairPhone’un amacı, telefondaki hammaddelerin, insan onuruna yakışır çalışma koşullarıyla elde edilmesi, ürünün çevre dostu olması ve sürdürülebilir malzemelerin kullanılması.

Şirketin çalışanlarına göre, sadece teknik yeniliklere sahip bir akıllı telefon üretmekten ziyade üretimin nasıl olduğu ve hangi maddelerin kullanıldığı büyük önem taşıyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, FairPhone, iç savaş ve insan hakları ihlallerinin gündelik hayatın bir parçası olduğu ülkelerden gelen, tehlikeli çalışma koşulları altında ya da çocuklar tarafından üretilen materyaller kullanmayacak.

Firma, cep telefonu üretenlerin genellikle iç savaş ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkelerden gelen maddeleri kullandığını söylüyor ve bunları “çatışma metalleri” olarak adlandırılıyor. Dünya genelinde bu maddeleri en çok satan ülkenin ise Çin olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

adilçevre dostuhollandafairphonetelefonşirketiç savaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24