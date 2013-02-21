Hem adil, hem çevre dostu akıllı telefon

Hollandalı FairPhone adlı şirket, kullanılan malzemeden çalışanların koşullarına kadar A’dan Z’ye “adil” ve “çevre dostu” bir akıllı cep telefonunun üretimine başladı. FairPhone’un amacı, telefondaki hammaddelerin, insan onuruna yakışır çalışma koşullarıyla elde edilmesi, ürünün çevre dostu olması ve sürdürülebilir malzemelerin kullanılması.

Şirketin çalışanlarına göre, sadece teknik yeniliklere sahip bir akıllı telefon üretmekten ziyade üretimin nasıl olduğu ve hangi maddelerin kullanıldığı büyük önem taşıyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, FairPhone, iç savaş ve insan hakları ihlallerinin gündelik hayatın bir parçası olduğu ülkelerden gelen, tehlikeli çalışma koşulları altında ya da çocuklar tarafından üretilen materyaller kullanmayacak.

Firma, cep telefonu üretenlerin genellikle iç savaş ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkelerden gelen maddeleri kullandığını söylüyor ve bunları “çatışma metalleri” olarak adlandırılıyor. Dünya genelinde bu maddeleri en çok satan ülkenin ise Çin olduğu belirtiliyor.