HELLO!  ve  Emaar Square Mall'dan 'Yılın Partisi'

İSTANBUL-(DHA), DÜNYADA 39 ülkede yayınlanan ve Türkiye’de 13\'üncü yayın hayatını geride bırakan haftalık yaşam, stil ve cemiyet dergisi HELLO! ile Türkiye’nin dijital ve akıllı yaşam merkezi Emaar Square Mall’un ev sahipliğinde düzenlenen yılbaşı partisi, yaklaşık 400 kişinin katılımıyla 19 Aralık akşamı yapıldı.

İş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı “The Party Of The Year (Yılın Partisi)” konseptli gece, Anadolu yakası’nın yepyeni yaşam merkezi Emaar Square Mall’ un bünyesindeki Art Centre’da düzenlendi. Aralarında dünyanın önde gelen lüks markalarının da yer aldığı 220’den fazla mağaza ile akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesini barındıran Emaar Square Mall’ a gelen misafirler, önce saat 20.00’de başlayan kokteyle katıldılar. Saat 21.00’de sahneye çıkan İskender Paydaş ve Orkestrası, seslendirdikleri geçmişten bugüne sevilen, ‘zamansız’ parçalarla misafirlere keyifli ve eğlence dolu dakikalar yaşattılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan DJ Can Aldemir ise, Türkçe ve yabancı şarkılarla misafirleri coşturdu.

Gece boyunca #Thepartyoftheyear #emaar ve #hellodergisi etiketleriyle yayınlanan fotoğraf ve videolarla parti sosyal medyadan da adeta canlı yayınlandı.

HELLO! dergisi ile EmaarSquareMAll’ un düzenlediği “ThePartyofTheYear”akatılanlar arasında Burhan Öçal, Sinem Yıldırım, Evren-Arhan Kayar, Hakan Sabancı, Mirgün Cabas, Özlem Avcıoğlu, Ceylan Pirinççioğlu, Kaan Cüreklibatur, Yasemin Taciroğlu, Esra Oflaz Güvenkaya, Hülya Eltemur, Zeynep Üstünel, Eliz Sakuçoğlu, Naz Elmas, Vedat Alaton, Şükran Güzeliş, Sitare Kalyoncuoğlu, Ömer Malaz, AlegraLevi, Ali Karacan, Ebru Uygun gibi isimler vardı.

