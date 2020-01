Oyuncak markası bira üretimine başladı

Hello Kitty, bira markası oldu. Oyuncaktan kıyafete, kırtasiye ürünlerinden gıdaya kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Hello Kitty, son olarak içki sektörüne el attı.

tchaber.org'da yer alan habere göre ilk olarak Tayvan’da piyasaya sürülen Hello Kitty biraları yüzde 2,3 ile 2,8 arasında düşük alkol oranına sahip. Biralar hafif ve içimi kolay olan şeftali, limon ve muz gibi farklı aromalarla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Tayvan’dan sonra aromalı biraların moda olduğu Çin piyasasına da giriş yapan Hello Kitty biraları için, “içimi yumuşak” ve “meyveli gazoza benziyor” yorumları yapıldı.

Bira kutularında sevimli karakterler

Hello Kitty’nin çoğunlukla çocuklara hitap eden bir marka olması ve bira kutularının üzerinde sevimli çizgi karakterlerinin yer alması ürünün özellikle ABD pazarında sıkıntı yaşayabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Buna karşılık, gelecek yıl 40′ıncı yılını kutlayacak Hello Kitty’nin müşterilerinin de markayla birlikte büyüdüğü belirtildi.