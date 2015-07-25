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Helin Avşar: Namaz kılmaya başladım

'Artık maneviyata düşkün biriyim'

25 Temmuz 2015 17:49

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, "artık şımarık değil ayakları yere basan biri olduğunu" söyledi. Oyunculuk, sunuculuk ve gazeteciliğin ardından yeni mesleği modacılık olan Helin Avşar, "Artık maneviyata düşkün, namaz kılan birisiyim" dedi.

Avşar, kendisiyle ilgili yaşadığı değişimi Sabah gazetesine anlattı:

"Beş-altı ay oldu. Benim kafamda da kalıplar vardı. Halbuki bizim dinimiz o kadar güzelmiş ki, o kadar rahatlıyorsun ki çünkü her merak ettiğim şeyin cevabını bulabiliyorum. İnsanlara 'Namaz kılıyorum' diyemiyorsun ama bu senin dinin ve din sana şart koşmuş. Artık ben onlara şaşırıyorum. Eskiden insanların istediklerine inanıp uyardım. Şimdi beni hiç ilgilendirmiyor. Ne istiyorsam o! Mesela herkes ne zaman evleneceğimi merak ediyor. Ne zaman evlenmek istersem, ne zaman doğru adamı bulursam o zaman..."

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