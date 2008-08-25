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Yaşam

Helikopterli düğüne inceleme

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, '3 gün 3 gece' süren sünnet düğünüyle ilgili inceleme başlattı

25 Ağustos 2008 03:00

Bursa'da, "3 gün 3 gece" süren sünnet düğününe ilişkin, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsmail Dengiz tarafından 21 Ağustos tarihinde yazılı basında yer alan düğün organizasyonuna ilişkin davet ve ilanların değerlendirilerek, konu hakkında Denetim Grup Müdürlüğü'ne bağlı Denetim Koordinasyon
Müdürlüğü'nce gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, olay hakkında detaylı araştırmaların devam ettiği kaydedildi. 

Helikopterle gezdirdi 

Bursalı iş adamı İsmail Dengiz, oğlu Tahsin Dengiz için "3 gün 3 gece" süren sünnet düğünü düzenlemişti. Düğün için 5 bin davetiye dağıtan Dengiz, ayrıca Bursa'daki yerel bir gazeteye de tam sayfa ilan vermişti.
Bursalı iş adamı, sünnet düğünü için kiraladığı Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Belde Stadı'na limuzin ile getirdiği oğlunu, şehirde helikopterle gezdirmişti.

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