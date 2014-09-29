Helikopterle 45 dakika İstanbul'u gezdi, 5 günde tuvale resmetti

Helikopterle şehirler üzerinde yaptığı turların ardından hafızasına kaydettiği görüntüleri kağıda birebir aktaran 'Dahi Bellek' lakabıyla bilinen İngiliz sanatçı Stephen Wiltshire, İstanbul'u çizdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul semalarında gerçekleştirdiği 45 dakikalık helikopter gezisinin ardından çalışmaya başlayan Wiltshire, 5 günlük çalışmanın sonunda dev tuvalde halka açık şekilde resmettiği İstanbul çizimini tamamladı.

Wiltshire yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği ve çok etkilendiği İstanbul'u çizmekten keyif aldığını aktararak, "İstanbul bence çok güzel bir yer. Harika bir şekil ortaya çıktı. Çizime başlamadan önce, aklımda kalanı resmedebilmek için helikopter ile gezdim. Bazı bölümleri çizerken hatırlamakta zorlandığım da oldu. Ama sonuçta çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Bu resmi çizmek gerçekten de güzel bir histi" diye konuştu.

Bugüne kadar toplam 14 ya da 15 büyük şehrin panoramik resmini çizdiğini kaydeden Wiltshire, şunları söyledi:

"Bunu tamamen hafızamdan yararlanarak, hafızama aldığım resmi oluşturarak yaptım. Bütün bu bilgileri hatırlama yoluyla çiziyorum. Bazen detayları hatırlamak zor olabiliyor. Ancak zor olmakla beraber son derece de keyifli oldu."

Çalışmasını toplam 35 saatte bitirdi

Çarşamba günü saat 12.00'de başladığı resmi, bugün 17.00'de bitiren Wiltshire, her gün 7 saatlik çalışmayla, çizimini toplam 5 günde tamamladı. Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'nun katıldığı törenle çizimini bitirerek, resmini imzaladı.

5 günde yaklaşık 165 bin kişinin gördüğü çizim, ekim ayı süresince Palladium AVM'de ziyaret edilebilecek. İstanbul'un panoramik resmi, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hediye edilerek, İstanbulluların ziyaretine açık bir noktada sergilenmeye devam edecek.

3 yaşında otizm teşhisi konuldu

Bugüne kadar Roma, Hong Kong, Frankfurt, Madrid, Dubai, Kudüs, Londra, Singapur ve New York'u resmeden Wiltshire, kuşbakışı seyrettiği şehirleri birebir resmediyor. Londra'da doğan, 3 yaşında otizm teşhisi konan, 4 yaşında konuşmaya başlayan 33 yaşındaki Stephen Wiltshire, "dünyada milyonda bir eşine rastlanabilecek fotoğrafik hafızaya sahip" olarak biliniyor.