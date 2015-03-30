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Helen Mirren 69 yaşında: Şu anki seks hayatım mükemmel

Oscarlı oyuncu Helen Mirren ‘gerçek cinsel tatmini’ 60’lı yaşlarında bulduğunu söyledi

30 Mart 2015 14:48

Oscarlı 69 yaşındaki oyuncu Helen Mirren ‘gerçek cinsel tatmini’ 60’lı yaşlarında bulduğunu söyleyerek, "Seks hayatım tek kelimeyle mükemmel" dedi.

Mirren, 1997’de yönetmen Taylor Hackford’la evlenmişti. Bu yıl 70 yaşına girecek İngiliz oyuncu İngiltere’de yayımlanan ‘Event’ dergisine verdiği röportajda gençliğinde yaşadığı cinsel tecrübelerin ‘boş’ ve ‘paranoyakça’ olduğunu ve 60’lı yaşlarda seksin eskisine  göre daha güzel olduğunu ifade etti.

Milliyet'te yayımlanan habere göre, kocasıyla, bir an önce seks yapabilmek için sabahları çalar saatini kurduğunu ifade eden Mirren, şu anki seks hayatının tek kelimeyle mükemmel olarak değerlendirdi

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