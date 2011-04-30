-HEKİMLERDEN SİYAH KURDELELİ EYLEM ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Ankara Tabip Odası üyesi bir grup, arabalarına siyah kurdele bağlayarak hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. Hekimler Seğmenler Parkı'nın bulunduğu İran Caddesi'nde toplanarak, arabalarına siyah kurdele ve ''Hekime Yönelik Şiddete Hayır'' afişleri astı. Grup daha sonra konvoy eşliğinde İçişleri Bakanlığı önüne geldi. Burada grup adına konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan, son günlerde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığını öne sürdü. Acil servislerde, polikliniklerde ve hastane bahçelerinde hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddete rastladıklarını belirten İlhan, ''Başhekimin bile sağlık çalışanına şiddet uyguladığını gördük. Ama geçtiğimiz hafta buna bir yenisi daha eklendi. Bir Kaymakam hekime şiddet uyguladı, bunu kabul etmiyoruz. Kaymakam Muhammed Gürbüz'ün görevden alınmasını talep ediyoruz. Hekime ve sağlık çalışanlarına 'şiddete hayır' diyoruz'' diye konuştu. Bu arada, İçişleri Bakanlığı'nda görevli polislerin, basın açıklamasının izin alınmadan gerçekleştirilemeyeceğini bildirmesi üzerine, grup bakanlık binası önünden ayrıldı. Grup daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'na giderek Ankara Tabip Odası'nın Ara Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurul'da ''Hekimlere ve Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet'' konusunun ele alınacağı bildirildi.