Hekimler uyardı: Grip salgını ölümcül olabilir

Sağlık Bakanlığı, grip açıklamasında salgın için ‘mevsimsel’ dedi. Hekimler ise, "Salgın ölümcül olabilir. Risk grubundaki hastalar için tedbir alınmalı" diye uyarıda bulundu.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip, yurttaşlar arasında hızla yayılıyor. TTB (Türk Tabipleri Birliği) Aile Hekimleri Kolu Üyesi Filiz Ünal İncekara, grip salgınının bebekler, yaşlılar ve kronik hastalar için risk oluşturduğunu belirterek, “Salgınlarda gribe bağlı ölümler görülebilir” uyarısında bulundu. Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz da hava ve su kirliliğinin, bir solunum sistemi hastalığı olan gribin daha ağır seyretmesine neden olduğunu vurguladı.

Filiz Ünal İncekara, halk arasında “domuz, kış ve gergedan gribi” olarak adlandırılan mevsimsel grip salgınına ilişkin şunları söyledi:

“İnfluenza mevsimsel olmanın yanında salgınlara neden olan bir virüstür. Bu virüs kendisini değiştirerek bizi tekrar tekrar hasta edebilecek formata dönüşüyor. Bu virüslerle mücadele o yüzden zor. İnfluenza virüsü format değiştirdikçe daha tehlikeli hale geliyor. Daha hızlı ürüyor, daha fazla dokumuza yayılıyor. Bu virüse bağlı salgınlarda öncelikli risk grubunu oluşturan bebekler, gebeler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarda ölümler görülebilir. Bu risk grupları için tedbir alınması gerekiyor.”

"Salgın devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı’nın sadece “mevsimsel grip” açıklaması yapmasının yetersiz olduğunun altını çizen İncekara, şöyle konuştu:

“KOAH ve astım hastalarını, gebeleri, yaşlıları, kronik hastalığı olan insanları uyarmak gerekir. Bu virüsün risk grupları için ölümcül olacağı uyarısı yapılmalıdır. Toplumsal tedbir alınması gerekiyor. Kalabalık yerlere, alışveriş merkezlerine, sinemalara gidilmemelidir çünkü salgın devam ediyor. Aile sağlığı merkezlerinde teşhis için yapılan burun sürüntüsü alımı için gerekli malzeme çok sınırlı. Bakanlık bunların daha fazla dağıtımını sağlamalı.”

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"Hava ve su kirliliği hastalıkları artıyor"

Halk Sağlığı uzmanı Cavit Işık Yavuz ise hava ve su kirliliğinin solunum yolu hastalıklarında sürecin ağır atlatılmasına sebep olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hava kirliliği özellikle solunum yolu hastalıklarını arttıran ve şikayetleri yoğunlaştıran bir etki gösteriyor. Hava kirliliği solunum yolu hastalığını olumsuz etkiliyor. Özellikle astım, KOAH ve kalp hastaları daha olumsuz etkileniyor. Bu hastalar grip olmuşsa üzerine bir de hava kirliliği eklendiğinde bu etkiler daha da olumsuz hale gelebiliyor. İçtiğimiz su, soluğumuz hava ne kadar sağlıklı ise biz de o kadar sağlıklıyız. Kirlilik doğrudan ya da dolaylı olarak sağlığa olumsuz etki ediyor.”