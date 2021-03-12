Hekimler soruyor: Sayın Fahrettin Koca, gelecek dediğin 100 milyon doz aşı nerede?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı için sözleşme imzaladığını açıklamasına karşın yurda gelen aşı sayısı bu rakamın çok altında kaldı. Aşı takvimiyle ilgili endişelerini dile getiren hekimler, “Aşı olmak için bekleyen milyonlarca vatandaş soruyor: Sayın Fahrettin Koca, gelecek dediğin 100 milyon doz aşı nerede?” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, hekimler Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Günde 1 milyon aşı yapacağız dediler, aşı yapma sayısı azaldı, aşı yok. Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına bakılırsa aşı tedarikinde sıkıntı var” dedi. Sağlık Bakanı Koca’nın aşı tedariki konusunda yaptığı açıklamaların çelişkili olduğunu söyleyen Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanı’nın 1 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığı, aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon, ocak ayında 20 milyon, şubat ayında ise 10 milyon temin edileceğini açıkladı ve bunlar için günde 1 milyon doz aşı uygulaması yapılacağını ifade etti. Kargo uçaklarıyla aşı gelişlerini canlı yayımlayan AKP iktidarı, 50 milyon doz aşıyı getiremeyince çareyi gelen aşı miktarını açıklamamakta buldu. Bakan 25 Şubat’taki basın toplantısında ise 24 Kasım’da Sinovac firmasıyla toplam 100 milyon doz sözleşme yapıldığını söyledi. Ancak ‘aracı’ pardon distribütör firma ise 50 milyon doz diyor!” ifadelerini kullandı.