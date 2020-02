Heineken ırkçı bulunan reklam kampanyasını geri çekti: Daha açık daha iyidir

Heineken piyasaya sürdüğü açık renk bira için kullandığı “Bazen daha açık daha iyidir” (Sometimes lighter is better) sloganını gelen tepkiler üzerine geri çekti.



Sputnik'te yer alan habere göre, Heineken’in reklamına, bazı sosyal medya kullanıcıları sloganın “ırkçı” olduğunu iddia ederek karşı çıktı.

Tepkiler üzerine sloganı geri çeken Heineken, Business Insider’a yaptığı açıklamada reklamın sadece sosyal medyadan kaldırılmayacağını, reklam projesinin tamamen iptal edileceğini söyledi.

Kampanya için üretilen reklam filminde, beyaz bir barmenin “açık bira”yı beyaz bir kadına doğru bar tezgahının üzerinden ittiği görülüyor. Şişe, önce barda oturan siyah bir kadının önünden, daha sonra ise gitar çalan siyah bir adamın bacaklarının arasından geçerek beyaz kadına ulaşıyor.

Bar tezgahının beyaz kadının bulunduğu bölümünde bir kadeh de beyaz şarap olduğu görülüyor.