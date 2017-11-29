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Heijan'dan gözaltı açıklaması: Gözaltı yok arkadaşımla PES oynuyorduk

"Bir yıldır ayrı bir kanalım var, eğlence amaçlı gidiyoruz. Uyuşturucuyla alakam yok"

29 Kasım 2017 19:58

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube tarafından 29 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda "Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom” gibi şarkıları olan Heijan ismiyle tanınan Doğan Tarda gözaltına alınmadığını açıkladı. Sadece polise ifade vermeye gittiğini aktaran Tarda, haberlerin doğru olmadığını savundu.

29 ilde düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alındığı söylenen "Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom” gibi şarkıları olan Heijan ismiyle tanınan Doğan Tarda hakkında çıkan haberleri yalanladı. Tarda Youtube'da verdiği röportajda polislerin eve gelmediğini sadece ifadeye çağırıldığını aktardı. 

Heijan olarak tanınan Doğan Tarda'nın konuşmasının tamamı şöyle: 

'Gözaltına alındı diye haberler çıkmış alakası yok. Biz arkadaşım aynı zamanda da menajerliğimizi yapıyor Aytunç’la evde PES oynuyorduk. Bir anda telefon geldi ağabeyim beni aradı Narkotik Şube’den geldiler ifade vermen gerekiyor diye. Ben de polislerle konuştum. Metrobüse bindik Aytunç’la beraber sonra gittik. Herhangi bir sıkıntı yok saatimle oynarken kelepçeli gibi gösterdiler. İfademi verdim çıktık. Polisler sadece şarkıları benim yazıp yazmadığımı sordular. 2013’te olan bir şarkı için sorguladılar. 2013’te yaptım tepki gördüm sonra tepki videosu çektim eğlence amaçlı yaptığıma dair sonra bıraktım. Bir yıldır ayrı bir kanalım var. Eğlence amaçlı gidiyoruz. Uyuşturucuyla alakam yok.' 

Ne olmuştu? 

29 ilde düzenlenen operasyonda 81 kişi gözaltına alınmış, bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu tartmakta kullandıkları değerlendirilen hassas terazi ele geçirilmişti. Operasyonun İstanbul ayağında, Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın, Bonzai Bom gibi şarkıları seslendiren ve milyonlarca kişi tarafından Youtube üzerinden dinlenen Doğan Tarda’yı operasyon kapsamında gözaltına alındığı aktarılmıştı. 

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