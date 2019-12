-Hedefimiz 1,2 trilyon dolar ticaret hacmi İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin gelecek 12 yılda iddialı hedefleri olduğunu, 2023 yılı hedeflerinin taşımacılara, denizcilere büyük görevler yüklediğini belirterek, ''1,5 milyar ton taşıma yapacağız. Bir başka ifadeyle, 1,2 trilyon dolarlık ticaret hacmine ulaşacağız'' dedi, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Deniz Ticareti Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Yıldırım, deniz taşımacılığı konusunda Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından olan derneğin modern binasının denizcilik camiasına ve acentelere hayırlı olmasını diledi. Ekonominin, yaşayan ve her an canlılığını muhafaza eden bir alan olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: ''Denizcilik de yaşamla iç içe olan bir sektör. Bugün dünyanın bütün kıtaları, 7 denizi olmasa, oradaki taşımalar olmasa hayat devam etmez. Uluslararası düzeyde taşımaların yüzde 90'a yakını denizciler tarafından gerçekleştiriliyor. Çetin şartlarda evimize, fabrikalara gelen ürünlerin taşınması, uzun zaman insanlardan uzak, okyanusların ortasında mücadele eden denizcilerin büyük özverisiyle gerçekleştiriliyor.'' Yıldırım, Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti: ''Türkiye'nin önümüzdeki 12 yılda iddialı hedefleri var. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı hedefleri biz taşımacılara, denizcilere büyük görev yüklüyor. 1,5 milyar ton taşıma yapacağız. Bir başka ifadeyle, 1,2 trilyon dolarlık ticaret hacmine ulaşacağız. Bu, sadece bizim hedefimiz, dünyadaki taşımaları katmıyorum. Bunun pratik anlamı ne? Bugünkü altyapımızın, yol, liman, bütün taşıma altyapımızın, lojistik merkezlerinin üç katı daha ihtiyacımız var. Bunu, filomuza da diğer denizcilik branşlarına da yansıtabilirsiniz. Eğer Türkiye 2023'te dünyanın 10 ekonomisi içinde olacaksa bunları yapmak zorundayız. Bunlar da 'acelemiz ne, daha 12 senemiz var, nasılsa yaparız' diyeceğimiz bir iş değil. Her yıl bazı şeyleri yaparsak 12 yıl sonra bu noktaya geliriz. Bunun eylem planını yaptık. 4'er yıllık eylem planları yaptık, şimdi bunu uyguluyoruz. Yollarda, demiryollarında lojistik merkezlerinde, limanlarda, havaalanlarında ve bilişimle ilgili alt ve üst yapıda bu planlarımız mevcut. Şöyle yapmıyoruz; 'Kapıldım bahtımın rüzgarına yol nereye isterse beni oraya götürsün' demiyoruz. Gideceğimiz yeri biliyoruz, gideceğimiz yere göre yol inşa ediyoruz. Fark budur.'' Türkiye'nin son 9 yılda, ne yapacağını bilen, hangi istikamette gitmesi gerektiğine karar veren bir siyasi iradeyle yönetildiğini vurgulayan Yıldırım, ''Bu ekibin kaptanı da Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla geminin varacağı liman, kaptan ve mürettebat bellidir'' dedi.