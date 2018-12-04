'Hedefim Sensin' filmi ilk üç günde ne kadar izlendi?

Oyuncu Ata Demirer'in yazıp baş rolünde oynadığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği, 'Hedefim Sensin' filmi ilk üç günde 403.158 seyirci tarafından izlendi. 'Hedefim Sensin', böylelikle Ata Demirer'in Eyvah Eyyvah 3'ten sonra en iyi açılış yapan filmi oldu.

Medya radar'da yer alan habere göre, son beş haftanın gişe lideri olan Müslüm, vizyondaki altıncı hafta sonunda 247.236 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 5,5 milyon seyirciyi geride bıraktı. Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Deliler Fatih'in Fermanı ise 114.935 seyirciyle üçüncü sırada yer alan yapım oldu.

Animasyon yapım Grinç (The Grinch), ikinci hafta sonunda 81.647 seyirciyle Box Office Türkiye'de kendine dördüncü sıradan yer bulurken, Çakallarla Dans 5 hafta sonunda 74.859 bilet satarak listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.