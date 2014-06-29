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Yaşam
Deutsche Welle

Hedef Mars

NASA, Mars'a insanlı yolculuğu mümkün kılması hedeflenen kahve tabağına benzeyen uzay aracını ilk kez denedi.

29 Haziran 2014 16:37


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) "The LDSD" yani düşük yoğunluklu süpersonik yavaşlatıcı sistemini kullanan yeni uzay aracının Mars'a iniş simülasyonunu tamamladığı kaydedildi.

Pasifik Okyanusu'nda yapılan denemede, iniş esnasında test aracının bağlı olduğu paraşütün ise tam olarak açılmadığı belirtildi.

Söz konusu denemenin 150 milyon dolara mal olduğu kaydediliyor.

Hawaii'de yapılan denemede, test aracını taşımak için dev bir balon kullanıldı. Balon, dev paraşüt ve uzay aracını 36 km yüksekliğe taşıdı. Araç hedeflenen irtifaya erişilmesinin ardından balondan ayrıldı ve kendi motorunu ateşleyerek 55 km yüksekliğe çıktı. Aracın dünyaya geri dönüşü ise dev bir hava yastığı ve paraşüt sayesinde yavaşlatıldı.

Uzay mekiklerinin paraşüt veya uzay kapsülleri yardımıyla yavaşlatılması aslında yeni bir teknik değil. 1976 yılında Viking sondası da Mars'a bu yöntemle iniş yapmıştı. Ancak insan taşıyan çok daha ağır bir uzay mekiğinin Mars yüzeyine inişini sağlayabilmesi için bu tip bir kapsülün çok daha farklı boyutlara sahip olması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NASA MarsUzayHavacılık DairesiLDSD34;MarsOkyanusuHawaiiVikingWelle Türkçe DW/Reuters/AP/dpa BW/EC

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