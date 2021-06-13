He-Man'in Netflix versiyonundan ilk fragman

He-Man evreninin Netflix'e taşındığı Masters of the Universe: Revelation'dan ilk fragman yayınlandı. Çizgi filmin Netflix versiyonu 23 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.
Türkiye'de "Kâinatın Hakimleri" olarak yayınlanan çizgi film, Titrek, Atılgan Hayvan Adam, Çene, İskeletor, Orco gibi karakterlerle tanınıyordu.
Netflix'te yayınlanacak versiyonda Chris Wood He-Man'i, Mark Hamill İskeletor'u, Sarah Michelle Gellar Teela'yı, Alicia Silverstone Kraliçe Marlena'yı, Harley Quinnn Smith Ileena'yı, Henry Rollins Tri-Klops'u, Lena Headley Evil-Lyn'i, Liam Cunningham da Man-At-Arms'ı seslendirecek.