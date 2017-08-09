HDP'nin 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' 16'ncı gününde Van'da sürüyor: Barış masasını AKP devirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından başlatılan Vicdan ve Adalet Nöbeti, 16'ncı gününde Van Musa Anter Parkı'nda devam etti. Anadil ve çözüm süreci üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunan HDP sözcüsü Osman Baydemir, konuşmasını tamamını Kürtçe olarak yaptı. Baydemir, AKP hükümetinin kendi çıkarı için, barış masasını devirdiğini söyledi.

Van'daki Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Bedia Özgökçe Ertan, Adem Geveri, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP, DBP Van il ve ilçe örgütleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan HDP Grup Sözcüsü Osman Baydemir, konuşmasının tamamını Kürtçe yaptı.

'AKP yolunu şaşırmış'

HDP Sözcüsü Baydemir, Türkiye tarihindeki en büyük siyasi hamlenin 2013 yılında ilan edilen 'çözüm süreci' olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ama bildiğiniz gibi 2013 ile 2015 yılları arasında AKP hükümeti kendi çıkarı için, barış masasını devirdi. Bir kez daha bizim bölgemiz ateş yerine döndü. Bugün bu topraklarda anneler gözyaşı döküyor. Asker, polis, gerilla ya da siviller yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin en büyük sebebi AKP hükümetinin politikaları ve AKP ile MHP’nin ittifakının bir sonucudur. Bu milletin seçilmişleri zindanlarda. Bu da gösteriyor ki AKP yolunu şaşırmış, AKP artık MHP’nin ortağıdır. Bu ortaklık bütün ülkeyi zindana çevirmiş durumda. Bugün birçok yerde 50 bin,100 bin nüfusu olan bir topluluk devlet statüsü kazanmış, ama bakıyorsunuz ki Türkiye hapishanelerinde bu sayıdan çok daha fazla siyasi tutuklu bulunuyor."

Konuşmanın ardından CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu ile beraberindeki bir grup HDP'li vekilleri ziyaret ederek destekte bulundu.