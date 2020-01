HDP'nin seçim aracını kullanırken 33 kurşunla öldürülen Hamdullah Öğe'nin dosyasında 1 yıldır ilerleme yok!

Bingöl Karlıova'da 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP'nin seçim minibüsünü kullanırken 33 kurşunla öldürülen Hamdullah Öğe cinayetinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen soruşturma dosyasında 1 yıldır gelişme yok. Ailenin avukatı Erdal Aydemir, dosyadaki gizlilik kararının devam ettiğini söyledi.

Haberdar'dan Bahar Kılıçgedik'in haberine göre, Demir Öğe, ağabeyinin planlı bir cinayete kurban gittiğini düşünüyor. Öğe, “Ağabeyimi öyle bir yerde durdurmuşlar ki arabanın yavaşlayacağı bir nokta. Kapıyı açmışlar. Ya tanıdık kişiler ya da kontrgerilladır. Ağabeyimin silahı yoktu. Koltuğunun yanında sopası vardı. Onu da alıp 10 metre araçta uzaklaşmış sonra silahla taramışlar. Vücudunda 33 kişi vardı. Olay yerinde kamera yok, ama iki çoban o bölgede silah sesi duymuş. Ben olay yerine gittiğimde çayırda 4 kişinin ayak izi vardı. Silahla saldırıp çayırlara doğru kaçmışlar. Failin bulunacağına inanmak istiyorum. Ama aradan bir yıl geçti, soruşturmada hiçbir gelişme yok" dedi.

Dosya faili meçhul duruyor

Cinayete dair soruşturmanın gidişatını takip eden aile avukatı Erdal Aydemir de, aynı kaygıları taşıyor. Avukat Aydemir, Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gizlilik kararının devam ettiğini belirterek “Olayla ilgili bir şüpheli ya da sanık ortaya çıkartılamadı. Yani klasik anlamda dersek faili meçhul anlamda dosya durmakta. Soruşturma başladığı tarihten bu yana bir ilerleme yok” dedi.

Soruşturmanın neden ilerleyemediği sorusuna Aydemir, “ Böyle bir vakanın ilerlememesi ortaya çıkarılmaması bizce üzücü. Ya delillere ulaşılamıyor ya da bir şekilde deliller ortadan kaldırılıyor. Tuhaf sanki gizli bir el soruşturmanın yürümesini engelliyor gibi yoksa şimdiye kadar bir sonuç alınmalıydı” diye ekliyor.

Hamdullah Öğe’ye sıkılan 33 kurşun; eşi Sabiha Öğe, çocukları 13 yaşındaki Gülbahar, 12 yaşındaki Yeter, 10 yaşındaki Narin, 9 yaşındaki Pervin, 6 yaşındaki Havva ve 4 yaşındaki Muhammed Resul’ün de hayatını çaldı.

Bingöl'de HDP'nin seçim aracına silahlı saldırı: Şoför Hamdullah Öğe yaşamını yitirdi!

Evinin manzarası eşinin mezarı

Hamdullah Öğe, evinin hemen karşısındaki mezarlıkta yatıyor. Ve Sabiha Öğe, her güne bu acıyla uyanmak zorunda kalıyor. Acılı eş Sabiha Öğer ise 6 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor. Hemen hemen her gün eşinin mezarını ziyaret ettiğini belirterek, " Bağırdım çağırdım saçlarımı yoldum ama ne yapayım Hamdullah geri gelmiyor. Muhammed Resul bazen bana kızınca, 'babama söylerim' diyor. Evin önüne araba geldiğinde babaları geldi diye koşuyor. Büyükler babalarının öldüğünü biliyor, ama küçükler hala babalarının yolunu gözlüyor. Evimin manzarasını gördün mü. Karşımda mezarı benim komşum olmuş. Her gün sabah, akşam onu görüyorum. Ne yapayım. Ne diyeyim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Hamdullah Öğe’nin babası 2001’li yıllarda şuan yaşadığı köy evinde yüzlü maskeli kişiler tarafından kaçırılarak, öldüresiye dövülüp bir kenara atıldığını söylüyor. Olayın faillerinin bulunamadığını belirten baba Sait Öğe, oğlunun öldürülmesi olayının da faillerinin bulunamayacağından endişe ediyor. Hamdullah Öğe’nin annesi Melek Öğe, “Bilseydim başına böyle bir şey gelecek onu bırakmazdım” diye ağıt yakıyor. Aile soruşturmada gizlilik kararının kalkmasını, failin bulunmasını istiyor.

Demirtaş: Ölen Hamdullah Öğe kardeşime sesleniyorum; sana layık olacağız