Bingöl'de HDP'nin seçim aracına silahlı saldırı: Şoför Hamdullah Öğe yaşamını yitirdi!

Seçim çalışmaları için Karlıova'nın Serpmekaya köyünden gelirken uzun namlulu silahlı saldırıya uğrayan HDP'nin seçim aracının şoförü Hamdullah Öğe yaşamını yitirdi.

Seçim çalışmaları için Karlıova'nın Serpmekaya köyünden gelirken uzun namlulu silahlı saldırıya uğrayan HDP'nin seçim aracının şoförü Hamdullah Öğe yaşamını yitirdi. Öğe'nin cenazesi Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında Bingöl Karlıova'nın Serpmekaya köyünden çıkan HDP'nin seçim aracı silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu açılan ateşin sesini duyan köylüler, HDP'lilere ve askere haber verdi. Olay yerine ulaşan askerler, aracı güvenlik çemberine alarak inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda araç şoförü Hamdullah Öğe’nin cansız bedeni, 50 metre uzaklıktaki kayaların arasında bulundu.

Hamdullah Öğe'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cenazeye ön otopsi yapılması beklenirken, HDP'li adayların da aralarında bulunduğu partililer hastaneye akın etti.

Valilik açıklaması

Bingöl Valiliği, Karlıova İlçesi'nde HDP seçim minibüsü şoförü Hamdullah Öğe'nin öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: 'İlimiz Karlıova İlçesi Yorgançayır Köyü nüfusuna kayıtlı Hamdullah Öğe isimli şahıs seçimde kullanılmak üzere HDP'nin kiraladığı aracı ile saat 21.30 sıralarında köyüne doğru seyir halinde iken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğramış ve aracıdan yaklaşık 25 metre ileride ölü olarak bulunmuştur. Olayın fail veya faillerini bulmak ve meydana gelen bu menfur hadiseyi tüm yönleriyle aydınlatmak için güvenlik güçlerimiz çok yönlü olarak araştırma ve soruşturma başlatmış olup, sonucundan ayrıca bilgi verilecektir.'