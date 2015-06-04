Demirtaş: Ölen Hamdullah Öğe kardeşime sesleniyorum; sana layık olacağız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin B.ngöl seçim aracına yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hamdullah Öğe'yi anarak, "Ben buradan ölen Hamdullah kardeşime sessleniyorum. Allah senden razı olsun. Biz, son nefesine kadar bizim için çalışan insanlarımıza layık olacağız" dedi.

Demirtaş, partisinin Erzurum mitinginde halka hitap etti.

Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu meydanda yüreği barış iin çarpan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Emekleriniz boşa gitmedi, gitmeyecek. Akp iktidarı bütün devleti kendi kontrolü durumuna almış durumda. Bir partinin işi devleti ele geçirmek olamaz. İktidara geldikleri günden bu yana devleti ele geçirmek için uğraşıyorlar. En büyük yanlışları devleti kendi malları gibi görmek oldu.

‘Barajı geçmemizi demokrasiye darbe onlara görüyorlar’

7 Haziran'da güç zehirlenmesi yaşayan AKP'yi cezalandırmaya hazır mısınız? Bizim yaptığımız şey; parti olarak seçime girip dünyanın en büyük barajını aşmaya çalışmaktır. Bunu bile demokrasiye darbe olarak görüyor. Asıl darbe barajın kendisi.

‘Moralinizi bozmayın’

Yaptıkları provokasyonlara bakıp moralinizi bozmayın. Erzurum'daki kardeşlerimize "HDP barış içindir" diyeceksiniz. 7 Haziran'da sandıktan Türkiye'nin barışı, özgür geleceği çıkacak.

‘Emekçi arkadaşımız infaz edildi’

Seçim minibüsümüzü kullanan emekçi arkadaşımız dün Bingöl'de 30'dan fazla kurşunla infaz edildi. Bizi hedef gösterdikleri zaman birileri de kendine bu cinayetleri görev belliyor. Ben buradan ölen Hamdullah kardeşime sessleniyorum. Allah senden razı olsun. Biz, son nefesine kadar bizim için çalışan insanlarımıza layık olacağız.