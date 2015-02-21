Trabzon'da HDP'ye 'burada il başkanlığı açmayın' tehdidi

Meydan Parkı'nda toplanan ve basın açıklaması yapan 500 kişilik grup, daha sonra HDP İl Başkanlığı'nın bulunduğu ileri sürülen binanın önüne gitti. Polisin önlem aldığı binanın önünde bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

DHA'nın haberine göre; Trabzon'da örgütlendiğini açıklayan HDP'nin, il başkanlığını açarak tabelasını asacağı söylentisi üzerine bir grup Meydan Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 500 kişilik grup önce Abdullah Öcalan ve PKK aleyhine sloganlar attı.



Ardından İstiklal Marşı okudu. Dün öldürülen Ege Üniversitesi Ülkü Ocakları Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup adına basın açıklaması okuyan Mehmet Fındıkçı, şunları söyledi; "HDP heyetine çağrıda bulunmak istiyorum. Trabzon ilini siz bilmiyor ya da bilerek burada kaos çıkarmak ve provoke etmek için geliyorsunuz. Bu il hiçbir zaman ayrılıkçılara ve ihanet odaklarına ev sahipliği yapmamıştır. Kürt halkı ve Türk halkı ezelden beri kardeştir. Trabzon ve Diyarbakır futbolda birbirlerine destek olmuştur. Fakat ayrılıkçı Kürt hareketi bu topraklarla hiçbir zaman barınamamıştır. PKK'nın siyasal uzantısı ve Apo denen bebek katilinin maşalarını bu topraklar kabullenmeyeceği gibi sizin gibi devşirmelerin de bu ilde istenmeyeceğinden haberiniz olsun.



Saygıdeğer devlet büyüklerim; BDP uzantısı HDP ya hafıza kaybına uğramış, ya da şehrin yapısını gerçekten bilmemektedir. Bu şahıslara siz devlet terbiyesi içinde Trabzon'un neresi olduğunu anlatın. Trabzon'u birileri karıştırmak istiyor ve karanlık yıllara geri getirme hevesini içinde barındırıyorsa onlar da şunu bilmeli; bu topraklar ayrılıkçılara emellerini yaşatmayacak kadar kutsal, ahlak ve maneviyatında vatan sevgisini ebediyen taşıyan nesillere emanettir. Size son kez çağrımızdır. Gerçekten barış ve demokrasi istiyorsanız Trabzon İl Başkanlığını açmayınız. Trabzon'daki maşalarınızı geri çağırın."

Basın açıklamasının ardından, grup liderlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına aldırmayan kalabalık, 250 metre uzaklıkta bulunan ve HDP'nin İl Başkanlığı olarak kullanacağı söylenen büronun bulunduğu binanın önüne koşmaya başladı. Çevik kuvvetin kurduğu barikat nedeniyle binaya yaklaşamayan grup, slogan attı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın önünde bir süre duran ve İstiklal Marşı okuyan grup, HDP'nin il başkanlığı binası açmadığı ve tabela asmadığına ikna edildikten sonra dağıldı.