'HDP'nin çözüm sürecine bağlılığını teyit etmesi olumlu'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, çözüm sürecine olan bağlılığın teyit edilmiş olmasını olumlu olarak değerlendirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, G20 zirvesi için Avustralya'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtladı.



Başbakan, HDP'nin yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi: "Olumlu yönde atılan bir adım. Gerekli değerlendirmeyi yapacağız ve bundan sonraki adımları istişare edeceğiz. Gerekli değerlendirmeler yapılacak."



HDP'nin İmralı heyetini oluşturan Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder, bugün düzenledikleri basın toplantısında "Sürecin kaldığı yerden devam etmesi konusunda karşılıklı bir irade ortaya çıktığı izlenimi oluşmuştur" demişti.



Heyetin açıklamasını okuyan Pervin Buldan, 11 Kasım Salı günü Çözüm Süreci Kurulu’ndan bazı isimlerle biraraya geldiklerini söyledi.



Davutoğlu bu açıklama sorulduğunda şunları söyledi: "Niyet tazelenmesine ihtiyaç vardı. Bir, işin esasen esasta, özde, mahiyeti var. Bir de yöntemle ilgili hususlar var. Bugünkü açıklamada, esasta Çözüm Süreci'ne olan bağlılığın teyit edilmiş olması olumludur."

'Şiddet ve vandalizm üzerinden topluma birşey dayatılmak istenirse'

"Yöntemle ilgili konuya gelince. Esasta bunu benimsemenin yanında yöntemde de doğru yöntemler kullanılması hususunda hepimizin ortak bir anlayışa gelmesi lazım. Nedir doğru yöntem? Bir kere çözüm sürecinin işlemesi için kamu düzeni esastır. Yani kargaşa, kaos ortamında sadece çözüm süreci ciddi zarar görmez, iletişim imkanı bile kalmaz, işte son olaylarda gördüğümüz gibi... Şiddet ve vandalizm üzerinden bir şekilde topluma herhangi bir şey dayatılmak istenirse bu çözüm sürecinin esasına da uygun düşmez. Nitekim son yaşadığımız tecrübe, eminim ve umut ediyorum ve bu açıklamadan da öyle olduğunu görmekten memnunum, sadece esasta değil yöntemde de mutabık kalınması gerektiği konusunda önemli mesajlar vermiştir."