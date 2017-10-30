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Politika

HDP'lilerden Sur'daki kentsel dönüşüme tepki

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Feleknas Uca ile Sur Platformu üyeleri, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımlara tepki için basın açıklaması yaptı

30 Ekim 2017 16:37

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Feleknas Uca ile Sur Platformu üyeleri, Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımlara tepki için basın açıklaması yaptı.
Merkez Sur ilçesinin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımlara tepki amacıyla HDP Diyarbakır milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Feleknas Uca, DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve Sur Platformu üyeleri, yıkımın sürdüğü Alipaşa Mahallesi\'nde basın açıklaması yapmak istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, açıklama öncesinde, bir polis yetkilisi, HDP\'li Felaknas Uca ile görüştü. Polis yetkilisi, OHAL\'i gerekçe göstererek açık alanda sadece milletvekililerinin açıklama yapabileceğini söyledi. HDP\'li Uca ile Yiğitalp ise polislerin açıklamanın yapılacağı alandan uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine bölgedeki polisler açıklamayı uzaktan takip etti.
Sur\'daki kentsel dönüşümle ilgili açıklamayı yapan HDP\'li Sibel Yiğitalp, 7 bin yıllık bir tarihin yıkıldığına tanık olduklarını söyledi. Yiğitalp, \"Burada yaşayan binlerce insanı, elektrik, suyunu keserek, zorun gücüyle göç ettirmeye çalışıyorlar. Burada yıkılan tarihi evlerin taşlarının nereye götürüldüğü bilinmiyor. Oysa ki bunların da kayıt altına alınması gerekiyor. İnsanların evini bir gece ansızın yıkıp, nerede yaşacaklarını söylemiyorlar. İnsanlara buradan gidip gitmeme konusunu hiç sordunuz mu? Buradaki insanlar gitmek istemediklerini defalarca dile getirdiler. Ama siz, zorun gücüyle onları buradan göndermek istiyorsunuz. Burada yaşayan 35 bin insan nerede yaşayacak? İnsan hayatını bu kadar hafife almanın, iradesini bu kadar hafife alma hakkını nerede buluyorsunuz? Bu insanların yaşam, sağlık, eğitim hakkını yok sayarak nasıl bir siyaset yapıyorsunuz?\" diye konuştu.
Açıklamanın ardından katılımcılar Alipaşa ve Lalebey mahallelerindeki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

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