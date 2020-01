HDP’liler Ferhat Encü’ye yapılan saldırıya tepki gösterdi

HDP'li milletvekilleri, askerlerin darp görüntüleriyle kamuoyuna yansıyan Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ı göreve çağırdı. HDP'li milletvekillerinin Meclis’te yaptığı basın toplantısında “Burada vekilliğinin geçmediğini dile getiren ‘yasa tanımaz güvenlik güçleri’ sözlü hakaret ve tacizin yanı sıra vekilimizi darp da ederek saldırılarını sürdürmüştür” dendi.

Saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlileri hakkında yasaların öngördüğü işlemlerin bir an önce başlatılması için, İç İşleri Bakanı'nı, Milli Savunma Bakanı'nı, Şırnak Valisi'ni ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı'nı göreve çağıran HDP Milletvekilleri Aycan İrmez, Hatice Sevim Tekin ve Sezai Temelli’nin Meclis’te yaptığı basın toplantısında şöyle dendi:

‘4 aydır abluka altında’

7 Temmuz günü Roboski halkına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklenmiştir. 4 aydır adeta abluka altında yaşayan Roboskililer sürekli askeri operasyonlara, saldırılara maruz kalmaktadırlar. 28 Aralık 2011 saldırısında yitirilen 34 insanın hesabını sormak, suçluların yargılanmasını sağlamak yönünde atılan her hangi bir adım olmamasına karşılık, Roboski halkına yönelik saldırılar sürmekte. Bu saldırılar halkın canına olduğu kadar malına ve hayvanlarına yönelik olarak da sürmekte, dünyada eşine az rastlanır hayvan öldürme sahneleri yaşanmaktadır.

‘Roboski halkının köyü terk etmesi isteniyor’

Bu saldırıların amacı 28 Aralık 2011’i unutturmak, hesap sorulmasını engellemektir. Bu nedenle Roboski halkının köyü terk etmesi istenmekte, köyü terk etmek istemeyen ve direnen halka yönelik saldırılar da her geçen gün artmaktadır.

Son 10 gündür süren ve şiddetli bir şekilde devam eden saldırılar boyunca birçok yurttaşımız yaralanmıştır. Bunların içinde İsa Öncü karnından vurulmuş ve ameliyat olmuştur. Yaşları 12 – 15 arasında olan 4 çocuk gözaltına alınmıştır. Sürekli taciz ateşi altında olan halkımızın evleri ve katırları taranmaktadır. Hayati tehlike altında yaşayan halkımıza yönelik bu saldırılar defalarca gündeme getirilmesine, basında yer almasına karşılık hiçbir soruşturma açılmamış, orada bulunan güvenlik görevlileri hakkında bir işlem yapılmamıştır.

Sorumluların sorumsuz davranışı Roboski’de terör estiren güvenlik güçlerini daha da cesaretlendirmiştir.

7 Temmuz günü Şırnak Vekilimiz Sayın Ferhat Encü Roboski’de yaşanan sorunları çözmek amacıyla orada bulunmaktaydı. Köylülerin yayladan inmesine yardımcı olmuştur. Köye yaklaşıldığı sırada köylülerle birlikte içinde bulunduğu araca gaz bombası atılmıştır. Araçtan inen vekilimize ateş açılmış, kurşunlar başının üzerinden geçmiş, araç taranmıştır. Konuşmak için askerlerin yanına giden vekilimiz kendisini tanıtmasına rağmen hakarete maruz kalmıştır.

‘Yasa tanımaz güvenlik güçleri’

Burada vekilliğinin geçmediğini dile getiren ‘yasa tanımaz güvenlik güçleri’ sözlü hakaret ve tacizin yanı sıra vekilimizi darp da ederek saldırılarını sürdürmüş, bununla da yetinmeyerek kulağına yakın bir mesafeden ateş ederek gözdağı vermek istemişlerdir.

Kafasına darbe alan Sayın Encü askerlere ısrarla yasaları hatırlatmasına karşılık güvenlik güçlerinin saldırıları devam etmiştir.

Roboski halkına yönelik bu saldırılar ve dün Şırnak vekili Sayın Ferhat Encü’ye yönelik saldırı kabul edilemez. Bu saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlileri hakkında yasaların öngördüğü işlemlerin bir an önce başlatılması için TBMM Başkanını, İç İşleri Bakanını, Milli Savunma Bakanını, Şırnak Valisini ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcısını göreve çağırıyoruz. Dün vekilimize yönelik bu saldırı tüm vekillere, vekili olduğumuz halkımıza ve hepsinden önemlisi yıllardır yaşam mücadelesi veren ve 28 Aralık 2011 katliamının acısıyla yaşamak zorunda bırakılan Roboski halkına yöneliktir. Saldırılara bir an önce son verilerek Roboski’de yaşayan halkımızın can ve mal güvenliği acilen sağlanmalı, bölgede suç işleyen güvenlik görevlileri hakkında hızla soruşturma başlatılmalı ve bu sorumlular açığa alınmalıdır.

Roboski halkı yalnız değildir. Roboski katliamının hesabını sormaya, sorumlularının yargı önüne çıkarılması için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın!