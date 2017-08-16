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Politika

HDP'li Zeydan kelepçelenmeyi kabul etmediği için hastaneye götürülmedi

"Neye mal olursa olsun, halkımızın iradesini ezdirmeyeceğiz"

16 Ağustos 2017 15:01

HDP Genel Merkezi, Edirne Cezaevi'nde Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile aynı odada kalan Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, kelepçelenmeyi reddettiği için hastaneye götürülmediğini açıkladı.

HDP, Edirne Cezaevi'nde kalan ve midesinde rahatsızlık bulunan Zeydan'ın avukatları aracılığı ile gönderdiği açıklamayı paylaştı.

''20 gün önce hastaneye gittiğimde kelepçe takılmadı''

HDP'li Zeydan, midesindeki rahatsızlıktan dolayı yaklaşık 20 gün önce kelepçe takılmadan Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğünü, tetkiklerin ardından rahatsızlığının teşhisi için kolonoskopi yapılması gerektiğinin söylendiğini ve bunun için 15 Ağustos'ta hastaneye götürüleceği bilgisi verildiğini belirtti. Kolonoskopi için 5 gün boyunca ağır perhiz ve ilaç tedavisi uyguladığını belirten Zeydan, açıklamasının devamında şöyle dedi:

İçişleri Bakanlığı'ndan kelepçe talimatı

"Hastaneye götürüleceğim vakit gelince, İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma personeli, aldıkları talimat gereği kelepçe takılacağını söyledi. Bunun üzerine, polisi katleden IŞİD'liye kelepçe takma talimatı vermeyen İçişleri Bakanlığı'nın, halkın iradesini temsil eden HDP milletvekiline kelepçe takılması talimatını kabul etmediğimi, bunu kabul etmem durumunda halkın iradesine saygısızlık yapmış olacağımı beyan ettim.

İçişleri Bakanlığı'nın milyonların iradesini temsil eden ve halen dokunulmazlığı devam eden bir milletvekiline kelepçe dayatması, AKP iktidarının halkımıza karşı kin ve nefretinin pratikleşmesidir. Neye mal olursa olsun, halkımızın bize emaneti olan temsil iradesini, halkımıza layık bir şekilde ve onurla taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.''

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