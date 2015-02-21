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HDP'li vekiller mecliste Kürtçe konuştu, MHP'liler tepki gösterdi

HDP'li bazı vekiller 'Dünya Anadil Günü' nedeni ile konuşmalarının kısa bir bölümünü Kürtçe yaptı

21 Şubat 2015 22:30

TBMM Genel Kurulunda HDP'li bazı milletvekillerinin 'Dünya Anadil Günü' nedeniyle kürsüden kısa Kürtçe konuşmasına MHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

Fırat Keskinkılıç'ın DHA için yaptığı habere göre; HDP'li bazı milletvekilleri, muhalefet partilerinin verdiği çeşitli önerileri görüşmelerinde kürsüden 'Dünya Anadil Günü' nedeniyle konuşmalarının sonlarında bugünün özelliği nedeniyle teşekkürlerini Kürtçe olarak yaptı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ise Kürkçe'yi anlamadıkları için Kürtçe sözleri Türkçe'ye çevirmesini ve tutanaklara geçmesini istedi. Bunun üzerine Kürtçe konuşan HDP'li milletvekilleri konuşmasını Türkçeye çevirdi.

MHP’li Yusuf Halaçoğlu bu duruma tepki göstererek, anadil ile konuşabileceğini ancak TBMM’de konuşmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Çıkan tartışma üzerine Bahçekapılı tutanaklara geçmesi için Türkçe çeviri istediğini belirtti.

Bunun üzerine Bahçekapılı ile MHP’li Lütfü Türkan arasında “Sen kimsin?” tartışması yaşandı. Bahçekapılı, “Sen kimsin? Senden mi korkuyorum ben…” dedi. Bahçekapılı, “Burası yasakların değil, özgürlüklerin mekanıdır” dedi. Ancak mikrofonun da azizliğine uğradı. Mikrofonun kapalı olduğunu düşünen Bahçekapılı, bu kez de “Özgürlük özgürlük diyoruz pratiğe gelince olmuyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise, şunları söyledi:

“Yeryüzünde 8 bin dil var. 200 devlet var. Her ülkede farklı diller konuşulabilir. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devleti. Dili Türkçe. Bu ülkede farklı dili ana dili olanlar varsa onlarda bu ülkenin vatandaşı. Onlara saygı, dillerine saygıdır. AK Parti farklı dil ve lehçelerle siyasal propagandalarının önün açmıştır. Farklı dillere konuşmak son derece olağandır. Mecliste de yapılmaktadır” diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise, “Ana dili Kürtçe olan bir vekil olarak bu tartışmanın içinde olmaktan icap duyuyorum. Bu bize yapılan bir hakarettir. Kendi dilimizle, ana dilimizle Ana Dil Günüde birkaç cümle sarf etmemize tahammülsüzlük ile karış karşıyayız” dedi.

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ise, “Kürtçe iki cümle kurdu. Bundan dolayı usul tartışması açılmasını esefle karşılıyorum üzülüyorum” şeklinde konuştu. Ardından da tartışmanın uzamaması için 1 saat yemek arası verdi.

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