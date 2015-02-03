Kürtçe marş söyledikleri iddia edilen 12 öğrenciye 20 yıl hapis

Dicle Üniversitesi’nde 26 Şubat 2014 günü kampus içerisinde stant kurup destek amaçlı gazete satışı yaparken Kürtçe marş söyleyip halay çektiği iddia edilen 12 öğrenci hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme ceza verdi.

Mahkeme öğrencilere toplam 20 yıl hapis cezası verdi. Duruşmada öğrencilerin halay çektiği sırada polis tarafından çekilen görüntüleri delil olarak kabul edildi. Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nde (DÜ) geçen yıl 26 Şubat’ta Özgür Gündem, Azadiya Welat ve Demokratik Ulus gazetelerine destek vermek amacıyla stant açan öğrenciler burada Kürtçe marşlar söyleyip halay çekti.

İddianame kabul edildi

Mahmut Oral'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, öğrenciler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Eğitim Fakültesi önünde toplanan 50 kadar öğrencinin “Çerxa Şoreşe (Devriş Çarkı)” adlı marşı söyledikleri de ifade edilerek, “Şüphelilerin daha sonra ‘Ha gerilla, gerilla’ şeklindeki Abdullah Öcalan’ı ve örgütün kırsal alanda faaliyet gösteren teröristleri, övücü, sahiplenici sloganlar atarak örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övmek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suretiyle üzerine atılı suçları (örgüt propagandası suçunu) işledikleri deliller ile tüm evrak kapsamında anlaşılmaktadır” denildi.

İddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama geçen hafta başladı. 29 Ocak günü yapılan ilk duruşmada polisin, öğrenciler halay çekerken elde ettikleri görüntüleri delil olarak kabul edildi. Öğrenciler savunmalarında propaganda yapmadıklarını öne sürdüler. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, öğrencilerin propaganda suçunu işlediklerini savunarak, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen “terör örgütünün propagandasını yapmak ve terör örgütü propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak” suçunu işlediklerini belirterek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemini tekrar etti. Daha sonra kararını açıklayan heyet, öğrenciler J.Ç., A.D., M.S., H.Ş., C.A., D.K., M.R.Ç., S.K., Ş.S., G.B., H.A. ve E.T.’ye 1’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi.