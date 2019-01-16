HDP'li vekilin önergesi 'asimilasyon ve inkar' ifadeleri nedeniyle kabul edilmedi

HDP Van Milletvekili Tayip Temel’in Van Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan yolsuzluk iddialarına ilişkin verdiği araştırma önergesi 'asimilasyon ve inkar' ifadeleri nedeniyle TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca işleme konulmadı. Temel'den ifadelerin değiştirilerek önergenin yeniden sunulması istendi.

HDP Van Milletvekili Temel, Kasım 2018'de, kayyımla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi’nde Sayıştay’ın raporlarında da yer alan yolsuzluk iddialarıyla ilgili araştırma önergesi vermişti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı araştırma önergesinde yer alan “Van Büyükşehir Belediyesi asilimasyoncu ve inkarcı politikaların yanı sıra yolsuzluklar ile gündeme gelmektedir” ifadesini doğru bulmayarak değiştirilmesini istedi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporu’nda yer alan yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin hazırladığımız araştırma önergesi, önergede yer alan: ‘…uygulamaya koydukları asimilasyon ve inkarcı politikaların yanı sıra yolsuzluklar ile gündeme gelmektedir.’ ifadesi nedeniyle TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca önergeyi işleme koymadı” denildi.

TBMM Başkanlığı’ndan Tayip Temel’e gelen cevapta, söz konusu cümlelerin düzeltilerek önergenin yeniden sunulması istendi.