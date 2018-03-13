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HDP'li vekil: Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, iki kez dolandırılan Çiftlik Bank mağdurlarına benziyor

Çiftlik Bank mağdurlarının bir kısmı, paralarını geri alabilmek umuduyla bir kez daha dolandırılmıştı

16 Mart 2018 16:17

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yönetiminin durumunu, Çiftlik Bank tarafından dolandırılan mağdurlara benzetti. 

Artı Gerçek yazarı Celal Başlangıç’ın ‘Kılıçdaroğlu seçimleri Çiftlik Bank’a yatırdı’ başlıklı yazısını kişisel Twitter hesabından paylaşan Demiralp, "Kılıçdaroğlu’nun ve CHP yönetiminin durumu kesinlikle Çiftlik Bank’a kaptırdığı parayı geri almak için başka dolandırıcılara para kaptıran 1600 kişiye benziyor” yorumunda bulundu.

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