Çiftlik Bank Genel Müdürü'nden bayilere: Kandırıldım, başınızın çaresine bakın

Yüksek kar ortaklığı vaat ederek para toplayan Çiftlik Bank’ın genel müdürü Niyazi Karakoç, şirketin CEO'suna ulaşamadığını söylerek, “Ben de kandırıldım. Mehmet Aydın’a ulaşamıyorum. Başınızın çaresine bakın” dedi.

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden Çiftlik Bank organizasyonunun piyasadan yarım milyar lira topladığı ortaya çıkmıştı. SPK sistemin ‘bank’ ibaresini kullanması nedeniyle reklam faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş, dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine giden vatandaşlar, şirketin sessiz sedasız boşaltıldığını öğrendi. Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç'un ise bayilerle bir toplantı yaparak 'Ben de kandırıldım. Mehmet Aydın'a ulaşamıyorum. Başınızın çaresine bakın' dediği öğrenildi.

Çiftlik Bank Şirket Sahibi Mehmet Aydın’ın akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Muhammed Aydın, “Parayla gittik hayvan aldık. Şuan bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim. TIR’ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki; kişi başı 3’er tane hayvan dağıtıyorlar dediler. Antalya, Ankara, İzmir’den gelen var buraya kadar. Ben çiftlik bankın sahibinin akrabasıyım. Bende yatırım yaptım ama bizde gittik. Akrabam tarafından kandırıldım.

Mağdurlardan Emrah Arslan, “Çıksın gelsin ne şekilde ödeme yapacaklarla yapsınlar, yoksa ne suyu kalacak, ne sülalesi. Bütün akrabaları da buradalar mağdurlar. Akrabalarına bile bunu yaptı. 50 bin lira yatırımım var. Paralar güme gitti.” Dedi.

Tüfenkci uyarmıştı: İnsanları kandırıyorlar

Geçtiğimiz cuma günü bir televizyon kanalında açıklamalar yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank ile ilgili çok önemli açıklamalar yapmıştı.

Bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını ve reklamları durdurduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, paralarını yatıran vatandaşların cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti.

Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının altını çizmişti.

Bakan Tüfenkci, Çiftlikbank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.

511 milyon lira topladılar



SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.