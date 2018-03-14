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Çiftlik Bank'ın inekleri kayboldu!

Çiftlikte bulunan 50 inekten 35'inin küpesiz olduğu anlaşıldı; inceleme başlatıldı

14 Mart 2018 17:07

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Aramalar sonucunda kulak küpesi olamayn 35 hayvan için yasal işlem başlatıldı. Aynı gün gerçekleştirilen ikinci incelemede 50 hayvanın çiftlikten götürüldüğü tespit edildi.

Yediemine bırakılan 15’i kulak küpeli 50 hayvanın nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti. 

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı.  Çiftliğin çalışanı haricinde girişlere izin verilmezken, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftlikten ayrıldı. Jandarma ekipleri çiftliğin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Geçen Şubat ayında Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank’a ait çiftlikte kulak küpesi bulunmayan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çiftlikte inceleme yapmak için Jandarma Komutanlığı’ndan tedbir alınmasını istedi. Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftliğin kapılarının kilitli olması üzerine Saray Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararıyla çiftliğe girildi.

Yasal işlem başlatıldı

Çiftlikte 50 adet büyükbaş hayvan bulunurken, 35’inde kulak küpesi olmadığı tespit edildi. Büyükbaş hayvanlara ilişkin kulak küpesi ve veteriner raporu olmadığı için yasal işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından 35 hayvan yediemin olarak çiftlikte bulunan çalışana teslim edildi. Aynı gün yapılan ikinci incelemede ise 50 hayvanın çiftlikten götürüldüğü tespit edildi. Yediemine bırakılan 15’i kulak küpeli 50 hayvanın nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti. 

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