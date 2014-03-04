HDP'li Tüzel: Türkiye’de son 10 yılda 342 bin 571 hektarlık orman kaybının nedeni nedir?

Hülya Karabağlı / Ankara

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Türkiye genelinde 342 bin 571 hektarlık orman kaybını Meclis Gündemine taşıdı. Tüzel, “İstanbul’un su havzasının çoğunu oluşturan ormanların önemli bir kısmının bu yapılaşmalarla yok edilmesi suç değil midir? Kuraklık nedeni değil midir?” diye sordu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, "2000-2012 yılları arasında Türkiye’de 342 bin 571 hektarlık orman kaybının nedeni nedir? Kaç hektarı yol, kaç hektarı AVM-Otel-rezidans-,kaç hektarı, maden, taş ocağı, kaç hektarı sel, heyelan vb. nedeniyle kaybolmuştur" diye sordu. Tüzel'in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Küresel Orman Takip ve Uyarı Sistemi verilerine göre Ocak 2000-Aralık 2012 tarihleri arasında, Türkiye çapında 342 bin 571 hektar orman kaybı olduğu, ancak, 178 bin 349 hektarlık alanın ormanlaştırıldığı basında yer almıştır. Sonuçta ortaya çıkan 164 bin 222 hektarlık net orman kaybı miktarı, Kayseri ilinin yaklaşık yüzölçümüne denk gelmektedir. En çok orman kaybının olduğu iller ise Antalya ve İstanbul olup, bu illeri Adana, Mersin, Muğla ve Yozgat izlemektedir. Orman kaybının en çok yaşandığı iller dikkate alındığında, Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren süregelen kontrolsüz şehirleşme, turizm, otoyol, maden ve diğer inşaat projelerinin yoğun gerçekleştiği iller ve çevreleri olduğu görülmektedir.

- 2002-2013 tarihleri ve öncesinde ne kadar ormanlık alan kaybı yaşanmıştır?

- 2000-2012 yılları arasında Türkiye’de 342 bin 571 hektarlık orman kaybının nedeni nedir? Kaç hektarı yol, kaç hektarı AVM-Otel-rezidans-,kaç hektarı, maden, taş ocağı, kaç hektarı sel, heyelan vb. nedeniyle kaybolmuştur?

- İstanbul’da yapılması planlanan 3'üncü havaalanı, 3'üncü köprü ve Kanal İstanbul projeleriyle ne kadar ormanlık alan kaybı olacaktır?

- İstanbul’un su havzasının çoğunu oluşturan ormanların önemli bir kısmının bu yapılaşmalarla yok edilmesi suç değil midir? Kuraklık nedeni değil midir?

- Söz konusu raporda Kars, Erzurum ve Ardahan illeri kısımlarındaki orman örtüsünün 2000 yılından bu yana arttığının tespit edilmesi tesadüf müdür? Yoksa, yapılaşmadan “yaban hayatı koridoru” olarak korunmasından mı ileri gelmektedir?

- Anayasal ve yasal olarak Bakanlığınız görev alanında olan ormanlık alanların ve su havzalarının korunması için ne tür önlemler alınmaktadır?