150 hektarlık meşe ormanı 'güvenlik' için kesildi

Şırnak’ta İdil - Midyat Karayolu ve Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’nın sağ ve sol kesimlerinde 150 hektarlık meşe ormanının PKK ’nın eylemleri gerekçesiyle kesildiği ortaya çıktı.

Buldan, İdil’e bağlı Süryani köyü olan Sare ve 90’lı yıllarda boşaltılan Mağaraköy arasında bulunan 10 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişlikteki 150 hektarlık ormanlık alanın güvenlik gerekçesiyle kesildiğini belirtti.

Rifat Başaran'ın Radikal'deki haberine göre, Buldan, “Ormanların katledilmesindeki gerekçe nedir, hukuki bir dayanağı var mıdır?” diye sordu.

Güler, yanıtında ağaçların kesildiğini doğruladı. PKK’nın söz konusu bölgeye son beş yıl içinde 3 ayrı sabotaj düzenlediğini, 6 kez mayın döşediğini ve jandarma karakoluna da bir kez taciz ateşi açtığını belirten Güler, bu eylemlerde 2 vatandaşın öldüğünü, 9 askerin de yaralandığını belirtti.



Güvenlik gerekçesiyle



Bakan Güler, Şırnak Valiliği’ne dayanarak verdiği yanıtta şöyle dedi:

“İdil Kaymakamlığı’nca, güvenlik gerekçesiyle söz konusu ormanlık bölgelerin kesimi müracaatında bulunulduğu, bunun üzerine Cizre Orman İşletme Şefliği’nce hazırlanan Olağanüstü Hasılat Etası Raporu, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’nce uygun görüldüğü ve 22 Şubat 2013 tarihinde kesim işlemine başlanıldığı, yapılan işlemlerin Orman Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir.”

Ormanın, Öcalan ile görüşmelerin başlamasının ardından kesilmesi ise dikkat çekti.