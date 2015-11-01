Sırrı Süreyya Önder, yurt dışından gelen oylarla Meclis'te

Haziran seçimlerinde yüzde 13'e yakın oy alarak, seçim barajını rahat şekilde aşan HDP, 1 Kasım seçimlerinde hemen hemen tüm seçim bölgelerinde oy kaybetti. HDP'nin en önemli isimlerinden, İmralı görüşme heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder yurt dışı oyları dağıtılmadan önce, Ankara'dan milletvekili seçilemiyordu. Yurt dışı oylarının dağıtılmasının ardından Sırrı Süreyya Önder, milletvekili seçildi.

HDP'nin Türkiye genelinde aldığı oy oranı yüzde 10 civarına indi. Bu da, HDP için"baraj altı kalabilir mi" söylentilerini ortaya çıkardı. HDP yetkiilileri, partinin oylarının yüzde 10.4 civarında olduğunu, yurtdışı oyların da eklenmesiyle bu oranın yüzde 10.8'e ulaşmasını beklediklerini açıkladılar.

HDP'nin yüzde 10'un altında kalması halinde, Türkiye'de sistem değişikliğinin de önü açılabilecekti. Mevcut anayasa uyarınca, anayasada değişiklik için 367 vekilin desteği gerekiyor.Anayasa değişikliklerini referanduma götürmek için ise 330 vekil yetiyor. HDP'nin baraj altı kalması halinde ise, AKP'nin en azından 330 vekil sayısına erişmesi bekleniyordu.