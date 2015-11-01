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HDP baraj altında kalırsa, AKP tek başına anayasayı değiştirebilecek

Son sonuçlara göre, AKP, anayasayı tek başına ve referanduma da gerek kalmadan değiştirmek için gereken 367 milletvekilinin de üzerinde

01 Kasım 2015 21:29

1 Kasım genel seçim sonuçları belli oluyor. Sandıkların yüzde 80’inin de fazlası açıklanırken HDP barajın altında kalma riski yaşıyor. Eğer, sandıktaki seyir aynı şekilde devam eder ve HDP baraj altında kalırsa, en çok ek milletvekilini en büyük parti olarak AKP kazanacak.

NTV’nin, simülasyonuna dayandırarak verdiği oranlara göre koltuk paylaşımı şöyle olacak:

AKP yüzde 50,81 ile 371

CHP yüzde 23,95 ile 135

MHP yüzde 11,80 ile 44

Bu oranlara göre, AKP, anayasayı tek başına ve referanduma da gerek kalmadan  değiştirmek için gereken 367 milletvekilinin de üzerine çıkıyor.

Anayasaya göre, anayasa değişikliği için parlamentoda 330 milletvekilinin desteği gerekiyor. Değişikliğe verilen desteğin 330-367 milletvekili arasında kalması durumunda değişikliğin referanduma sunulması zorunlu. 367 ve üzerinde destek bulması durumunda ise Cumhurbaşkanı gerek görürse anayasa değişikliğini referanduma götürebiliyor. 

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