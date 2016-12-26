HDP'li Sancar'dan AKP'lilere: Zaman ayarlı bomba yerleştiriyorsunuz; yüzde 50 desteğiniz varsa, yüzde 50 nefret var

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anlaştığı anayasa değişiklik teklifiyle ilgili AKP milletvekillerine seslendi. Sancar, "Yüzde 50 desteğiniz varsa, yüzde 50 de nefret var. Bizim kaygımız Türkiye'nin geleceğiyle ilgili. Köklü öfke ve kutuplaşma zeminini besleyen bir anayasa değişikliği getiriyorsunuz ve anti demokratik ortamda burada en az tartışılarak geçirmek istiyorsunuz. Türkiye'nin geleceğine zaman ayarlı bomba yerleştiriyorsunuz" dedi.

Kavgayla kapanan Anayasa Komisyonu tartışmayla başladı:

Hastaneden çıkıp Anayasa Komisyonu'nun çalışmalara katılan HDP milletvekili Mithat Sancar, CHP’nin başlattığı usul tartışmasında söz aldı. HDP'li Sancar, "Biz de bu anayasa değişiklik teklifinin rejim değişikliği olduğunu düşünüyoruz" dedi. OHAL sürecinde bir anayasa tartışması yapıldığına dikkat çeken Sancar, bu tip düzenlemelerin özellikle de anayasa gibi önemli bir konunun özgürlük ortamında tartışılması gerektiğini anlattı.

Sancar da bir önceki toplantıda yapılan oylamanın geçersiz kabul edilmesi gerektiğini belirterek kifayeti müzakere (yeterlilik önergesi) önergesinin yeniden oylanmasını istedi.

AKP'lilere, "Yüzde 50 desteğiniz varsa, yüzde 50 de nefret var" diye seslenen Sancar, "Bu sistem mutlak rövanşizmi besliyor. Bizim kaygımız Türkiye'nin geleceğiyle ilgili. Köklü öfke ve kutuplaşma zeminini besleyen bir anayasa değişikliği getiriyorsunuz ve anti demokratik ortamda burada en az tartışılarak geçirmek istiyorsunuz. Türkiye'nin geleceğine zaman ayarlı bomba yerleştiriyorsunuz. Buradan çıkış olmaz. Kullandığınız yol varacağınız sonu belirler. Eğer haksız ve kirli bir yol kullanıyorsanız, varacağınız sonuç mutlaka haksız olacaktır. Sizi uyarıyorum; bu felakete gider" dedi.