Anayasa Komisyonu görüşmelerinde 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşma sağlayamadı

AKP’nin son toplantıda 'yeterlilik' önergesinin ardından maddelere geçmesiyle başlayan kavgayla verilen bir günlük aranın ardından bugün tekrar başlayan anayasa görüşmelerinde Meclis'teki 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşma sağlayamadı

Saat 11.00’de toplanan komisyon, CHP'nin usul tartışması açmasıyla başladı. Buna karşın maddelere geçilmesi için adım atıldı. CHP ve HDP 'yeterlilik' önergesinin bir dayanağı olmadığını ve geri çekilmesini istedi.

Görüşmelerde neler yaşandı?

CHP, komisyonda usul tartışması açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan son toplantıda usule aykırı, iç tüzük aykırı bir biçimde geneli üzerindeki görüşmelere son verildiğini söyledi. CHP'li 6 komisyon üyesinden 5'ine söz hakkı verilmeden yeterlilik önergesi verildiğini söyledi. Tezcan, "CHP'nin 6 komisyon üyesi var. Sadece bir üye konuşmuş ben dahil beş üyemiz konuşmadık. Korsan usullerle geneli üzerinde görüşmelerin tamamlandığı ifade edilmiştir. Yine usulsüz bir oylama ile maddeler üzerinde görüşmeye geçilmek istenmektedir. İster birinci, ister ikinci, ister üçüncü maddeye geçilsin; bu paket bütün maddeleriyle birlikte bir bütündür ve bir zorbalık rejimi yerleştirmenin teklifidir. Birinci madde tarafsızlıkla ilgili ifadenin geçtiği madde. Hangi bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsedeceksiniz. Bugün hakimlerin, savcıların önüne gelen dosyayı 'tutuklamaya sevk etmesem benim başıma iş gelir' diye kaygı içinde yaşadıkları bir Türkiye'deyiz." diye konuştu" dedi.

HDP'li komisyon üyesi Mithat Sancar da cumartesi günü yapılan oylamanın geçersiz kılınmasını, yeni bir oylama yapılmasını, ve teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini savundu. Sancar, "Türkiye'nin geleceğine zaman ayarlı bomba yerleştiriyorsunuz. Buradan çıkış olmaz. Teklifi çekmenizi öneriyorum ama çekmeyeceksiniz sınırsız tartışma yollarını kapatmayın lütfen. Konuşabildiğimiz kadar konuşalım. Bunun kimseye zararı olmaz" dedi.

AKP birinci maddeyi okuduktan sonra söz verince muhalefet tepki gösterdi. AKP'liler alkışlarla destek verirken CHP ve HDP itirazını sürdürüyor. AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yoğun itirazlarla birinci madde üzerinde konuşuyor.

CHP'liler "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganı attı. Bunun üzerine tartışma daha hareketlendi. CHP'li milletvekillerinin slogan atarken, AKP'li milletvekilleri bu durumu alkışlayarak protesto etti. Kendisine 'terbiyesiz' dediğini ileri süren AKP'li Salih Cora'ya CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye bağırdı.

CHP'den "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganı

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, içtüzüğün 26. maddesi hatırlatarak konuşma süreleri, süre farkları konusunda yetkinin komisyon başkanlığında olduğunu söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

CHP'den grup toplantısı kararı

CHP, Anayasa Komisyonu’ndaki milletvekillerinin çalışmalarının aksamaması için grup toplantısını yapmayacak.

Anayasa Komisyonu'ndaki son görüşmede çıkan kavga kameralara böyle yansımıştı: