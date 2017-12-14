HDP’li Sancar: İhraç edilen, tutuklanan hakim ve savcıların kararları geçerli olmamalı

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Fethullah Gülen Terör Örgütü’ne mensup olduğu gerekçesiyle ihraç edilen, tutuklanan ya da yargılanan hakim ve savcıların hazırladıkları fezlekelerin geçerli olmaması gerektiğini söyledi.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde söz alan Sancar, "FETÖ diye adlandırdığınız terör örgütüne mensup olduğu gerekçesiyle ihraç edilen, tutuklanan, yargılanan hâkim ve savcıların hazırladıkları fezlekeler ve yaptıkları yargılamalarda aldıkları kararlar geçerli olmamalı. Bu tür tasfiyelere Almanya'nın birleşmesinden sonraki durumu örnek veriyorlar. Hayır, sevgili arkadaşlar, oradaki durum buranın tersiydi. Eski sistemin hâkim ve savcılarının verdikleri kararlar geçersiz sayılmıştı. Gelin, bu konuda birlikte bir çalışma yapalım. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bir kanun üzerinde birlikte çalışalım, bu yargılamaların sonuçlarını o fezlekelerin sonuçlarını adalete göre nasıl düzeltebileceğimizi burada birlikte çalışarak kararlaştıralım. İnanacağız ki o zaman gerçekten sizin bu darbecilerle derdiniz var, sizin darbe zihniyetiyle sıkıntınız var. Ancak o zaman inanırız” dedi.

"İstiklal Mahkemeleri zihniyetini uygulamakla övünecek misiniz?"

Hukuk konusunda AKP hükümetinin övüneceği herhangi bir icraatı olmadığını savunan HDP Mardin Milletvekili, "Mesela temel hukuk ilkeleri, yüzlerce yıldır hatta binlerce yıldır geçerli olan temel hukuk ilkeleri bir çırpıda çiğneniyor. Yüz yüzelik ilkesi yargılamalarda uygulanmıyor, savunma hakkı engelleniyor, eş başkanlarımızın duruşmaya çıkma talebi reddediliyor basit gerekçelerle, gülünç gerekçelerle. Bütün temel yargılama ilkeleri bu şekilde çiğnenirken acaba bu hükûmet şu mirası devralmakla övünebilir mi: "Türkiye'de İstiklal Mahkemeleriyle başlayan özel görevli yargı organlarının ve yargılamalarının uyguladığı zihniyeti biz bugün topladık, burada toplamını uyguluyoruz" diye övünecekler mi?” ifadelerini kullandı. Sancar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer adaleti düzeltmezsek, sadece elimizde var olan şiddet araçlarıyla birbirimizi tasfiye etmeye kalkarsak varabileceğimiz bir yol yok. Her cephane tükenir, gün gelir, tükenir, tükenmeyen tek cephane adalettir; bunu unutmayın lütfen."