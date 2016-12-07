HDP’li Pir’den AKP’ye: Biz söylerken ‘terörist’ muamelesi yapıyorsunuz ama programımızı kopyalamışsınız!

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, parti programlarında olan birçok çalışmanın AKP’ninkinde de bulunduğunu söylerken “Bunları Türkiye’de söylerken bize terörist muamelesi yapıyorsunuz ama bizim programımızı kopyalamışsınız. Ne güzel etmişsiniz, biz de destekliyoruz ama burada da istiyoruz” dedi.

Pir, 2017 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya, “Ben aynı zamanda Abdullah Zeydan’ım, Nursel Aydoğan’ım ben. Leyla Birlik, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Ferhat Encü, Gürsel Yıldırım, İdris Baluken’im ben. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel’im. 12 Eylül cuntasına boyun eğmeyen, size de eğmeyecek olan Gülten Kışanak ve Ahmet Türk’üm ben” diyerek başladı.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere söz alan Pir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Yurt Dışı Türkler Başkanlığı (YTB) faaliyetlerine dair açıklamalarda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlara çözüm üretmek konusunda net bir çerçeve yok. “Başka bir devlette yaşamına devam eden kişilere veya orada doğup büyümüş kişilere dair faaliyetlerde bulunmak”tan kasıt nedir? Biz, HDP olarak onlara ne sunacağımızı net bir şekilde biliyoruz ama sizden emin değilim. Çünkü her gün çıkıp “Ey Batı, iç işlerimize karışmayın”, “Ey Batı, siz dış mihraksınız” diyorsunuz.

“Bize 'terörist' diyorsunuz ama partimizin programını kopyalamışsınız”

“Ayrımcılıkla mücadele” gibi Türkiye’de oldukça sorunlu olan alanlarda yurt dışında yaşayan vatandaşların haklarının savunuculuğuna soyunuyorsunuz. Önce burada, Türkiye’de bunu yapmalısınız. Hatta “ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak” deniliyor. Ne güzel, destekliyoruz ama önce burada.

“Herkes İçin Adalet Programı” var çalışmalarınız arasında. Önce cezaevinde tuttuğunuz vekillerimizin resmine bakın, utanın. Bir de “Çift Dilli Eğitimi Destek Programı” var çalışmalarınız kapsamında. Günaydın! Biz bunları Türkiye’de söylerken bize terörist muamelesi yapıyorsunuz ama bizim programımızı kopyalamışsınız. Ne güzel etmişsiniz, biz de destekliyoruz ama burada da istiyoruz.