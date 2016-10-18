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Politika

HDP’li Paylan’dan bu sözlere suç duyurusu

Erdoğan'ın konuşması sırasında Ermeni halkına yönelik hakaret içerikli sloganlar atılmıştı

18 Ekim 2016 20:33

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon Havalimanı'nda halka hitap ettiği sırada ‘Ermeni p.çleri yıldıramaz bizleri' sloganını atanlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik'ten suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan, Konya ziyaretinin ardından gittiği Trabzon'da Havalimanı'nda kendisini karşılayan yurttaşlara hitap etmiş, bu sırada kalabalıktan bazı kişiler ‘Ermeni p.çleri yıldıramaz bizleri' şeklinde slogan atmıştı.

Paylan, avukatı Levent Pişkin aracılığıyla mitingi düzenleyenler ve sloganı atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

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