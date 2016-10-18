HDP’li Paylan’dan bu sözlere suç duyurusu

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon Havalimanı'nda halka hitap ettiği sırada ‘Ermeni p.çleri yıldıramaz bizleri' sloganını atanlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik'ten suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan, Konya ziyaretinin ardından gittiği Trabzon'da Havalimanı'nda kendisini karşılayan yurttaşlara hitap etmiş, bu sırada kalabalıktan bazı kişiler ‘Ermeni p.çleri yıldıramaz bizleri' şeklinde slogan atmıştı.

Paylan, avukatı Levent Pişkin aracılığıyla mitingi düzenleyenler ve sloganı atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.